Кабмін збільшив до двох разів повторну здачу кваліфікаційного іспиту для медиків

Кабінет міністрів України збільшив до двох разів повторну здачу єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров’я" в умовах воєнного стану. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу 22 жовтня. Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зокрема, внесено зміни до порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступенів фахової передвищої освіти та вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров’я".

Передбачено, що в умовах воєнного стану в разі неуспішного складання будь-якого з компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту здобувач має право повторно скласти іспит не більше двох разів.

Визначено, що здобувачі, які не склали компоненти етапів єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2025 році, мають право на однократне повторне складання таких компонентів кваліфікаційного іспиту до кінця 2025 року - йдеться у повідомленні.

Крім того, закріплено, що інформація про сертифікати, які видаються здобувачу у разі успішного складення кожного компонента єдиного державного кваліфікаційного іспиту, вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти Центром тестування при Міністерстві охорони здоров’я.

