В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400

В українських закладах вищої освіти навчається 20502 іноземних студентів, серед яких найбільше з Китаю та Азербайджану. Студентів з громадянством росії в Україні налічується понад 400. Про це журналісту УНН повідомили у Міністерстві освіти і науки України у відповідь на запит.

Як повідомили в МОН, станом на вересень 2025 року в українських ЗВО навчається 20502 іноземних студентів, серед яких:

Повідомляється, що в українських вишах також навчається 413 громадян росії.

У міністерстві зазначили, що починаючи з 2022 року громадяни рф та білорусі, які не мають посвідки на постійне проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

Кабмін збільшив до двох разів повторну здачу кваліфікаційного іспиту для медиків

Починаючи з 2025 року її розширено: громадяни рф, Ісламської Республіки Іран, білорусі та КНДР, які не мають посвідки на постійне проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки