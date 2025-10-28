В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
В українських закладах вищої освіти навчається 20502 іноземних студентів, серед яких найбільше з Китаю та Азербайджану. Студентів з громадянством росії в Україні налічується понад 400. Про це журналісту УНН повідомили у Міністерстві освіти і науки України у відповідь на запит.
Деталі
Як повідомили в МОН, станом на вересень 2025 року в українських ЗВО навчається 20502 іноземних студентів, серед яких:
- громадяни Китаю - 6846;
- громадяни Азербайджану - 5017;
- громадяни Грузії - 1081;
- громадяни Індії - 930;
- громадяни Марокко - 723.
Повідомляється, що в українських вишах також навчається 413 громадян росії.
У міністерстві зазначили, що починаючи з 2022 року громадяни рф та білорусі, які не мають посвідки на постійне проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.
Починаючи з 2025 року її розширено: громадяни рф, Ісламської Республіки Іран, білорусі та КНДР, які не мають посвідки на постійне проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки
Серед найпопулярніших спеціальностей, які обирають іноземні студенти в українських ЗВО станом на вересень 2025 року:
- Медицина - 2584;
- Менеджмент - 1868;
- Суднобудування - 722;
- Право - 659;
- Економіка - 647;
- Фармація - 622;
- Музичне мистецтво - 474;
- Стоматологія - 472;
- Дизайн - 435;
- Освітні, педагогічні науки - 411.
Серед найпопулярніших університетів, іноземні студенти обирають:
- Київський національний університет технологій та
дизайну - 1435;
- Харківський національний економічний університет імені
Семена Кузнеця - 1295;
- Національний університет кораблебудування імені
адмірала Макарова - 1005;
- Сумський національний аграрний університет - 1004;
- Національний університет біоресурсів і
природокористування України - 734.
