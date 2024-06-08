В Украине введут реестр земель, которые потенциально загрязнены взрывоопасными предметами

Украина создаст первый государственный реестр территорий, потенциально загрязненных взрывоопасными предметами. Реестр, разработанный Министерством экономики и МВД, будет администрироваться Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, тогда как Центр гуманитарного разминирования займется техническими аспектами. Реестр заработает после его официального запуска ГСЧС. Об этом сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

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Создание реестра-важный шаг в сфере гуманитарного разминирования. Его запуск позволит автоматизировать и ускорить целый ряд процессов. Например, с помощью реестра мы сможем отслеживать состояние разминирования территорий практически в реальном времени и эффективно планировать дальнейшую работу по разминированию. Фермеры-получать выписки о статусе своих земель: загрязнены они или очищены. Местные власти-контролировать состояние сельхозземель, в отношении которых она приняла решение о местных налоговых льготах на основании выводов о загрязнении территорий. Информация, которая будет содержаться в реестре будет важной для инвесторов и для реализации проектов по восстановлению Украины говорит заместитель министра экономики Игорь Бескаравайный.

Реестр, содержащий данные о загрязненных взрывоопасными предметами территории, будет систематически обновляться с помощью информации из различных источников. В частности, Центр гуманитарного разминирования внесет сведения о результатах нетехнического обследования земель и деятельности противоминных операторов. Государственные органы предоставят информацию о разминировании и очистке территорий, тогда как местные власти дополнят реестр сведениями об обследованных участках, загрязнение которых повлекло налоговые льготы для владельцев.

Данные для реестра также могут быть собраны с помощью спутниковых снимков и сканирующих технологий. Реестр будет охватывать все территории, пострадавшие от боевых действий, но из тех, где взрывоопасные предметы были обнаружены и обезврежены, информация будет изыматься.

Напомним

Программа по возмещению расходов аграриям за разминирование территорий уже началась. Фермеры могут получить 80% компенсации затрат стоимости разминирования земель, также государство выплатит компенсации тем, кто уже очистил свои участки и начал на них работать.

Минагрополитики дорабатывает ряд проектов по внедрению земельной реформы