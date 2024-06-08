Минагрополитики дорабатывает ряд проектов по внедрению земельной реформы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  116598 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  103574 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  106284 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
  •  103537 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  84245 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  70470 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  74583 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  113975 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  111690 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

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Министерство аграрной политики завершает разработку проектов по земельной реформе в Украине, включая создание реестра с информацией о загрязненных земельных участках и запуск систем мониторинга рынка земель сельскохозяйственного назначения и земельных отношений для улучшения общественного контроля и принятия управленческих решений.

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Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

Наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где продолжаются интенсивные бои, поскольку российские оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Новоалександровки, Евгеньевки и Сокола, но украинские силовики принимают меры для стабилизации ситуации и предотвращения продвижения противника.

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Гражданин России с двойным гражданством США и России признал себя виновным в незаконном экспорте боеприпасов и компонентов огнестрельного оружия в Россию в 2020-2023 годах в обмен на оплату образования и аренды своей дочери.

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В США россиянин с двойным гражданством признал, что экспортировал боеприпасы в РФ

Байден подписал новые указания об условиях применения США ядерного оружия

Байден подписал обновленные руководящие принципы, касающиеся условий применения ядерного оружия, подчеркнув необходимость одновременного сдерживания растущего Арсенала Китая и России.

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Байден подписал новые указания об условиях применения США ядерного оружия

Украина и Франция возобновят сотрудничество в ядерной энергетике

Украина и Франция возобновили действие соглашений о сотрудничестве в области использования атомной энергии на следующие 20 лет, при этом Франция оказывает всестороннюю помощь в поддержке энергетической системы Украины и обслуживании ее атомных электростанций.

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Украина и Франция возобновят сотрудничество в ядерной энергетике

Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкеров. Он поговорил с неизвестными, которые выдавали себя за Петра Порошенко

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон был разыгран людьми, которые выдавали себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко, во время видеосвязи, которую он быстро осознал и прекратил.

политика •   •  1694 просмотра
Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкеров. Он поговорил с неизвестными, которые выдавали себя за Петра Порошенко

Франция планирует создать коалицию инструкторов для отправки в Украину

Франция планирует создать коалицию стран для отправки военных инструкторов в Украину для проведения учений на украинской территории в ответ на просьбу Украины о помощи в защите от российской агрессии.

Война •   •  2072 просмотра
Франция планирует создать коалицию инструкторов для отправки в Украину

Стал известен финальный список игроков сборной Украины по футболу на чемпионате Европы-2024

Национальная сборная Украины по футболу объявила окончательный список из 26 игроков, которые примут участие в чемпионате Европы 2024 года, включая вратарей Георгия Бушана, Анатолия Трубина и Андрея Лунина, защитников Николая Матвиенко и Виталия Миколенко, полузащитников Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко, а также нападающих Артема Довбика и Романа Яремчука.

спорт •   •  2094 просмотра
Стал известен финальный список игроков сборной Украины по футболу на чемпионате Европы-2024

Эксперты МАГАТЭ в очередной раз слышали взрывы неподалеку временно захваченной ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ, дислоцированные на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, слышали взрывы на некотором расстоянии от площадки, напоминающей о прифронтовом расположении станции, а также отметили, что шесть реакторов станции находятся в хорошем состоянии и получают необходимую охлаждающую воду из подземных скважин.

Война •   •  8455 просмотра
Эксперты МАГАТЭ в очередной раз слышали взрывы неподалеку временно захваченной ЗАЭС

Армия РФ нанесла удары по шести общинам Сумской области

7 июня российская армия 14 раз обстреляла 6 населенных пунктов в Сумской области Украины, в результате чего произошло 54 взрыва.

Общество •   •  8724 просмотра
Армия РФ нанесла удары по шести общинам Сумской области