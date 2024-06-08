Минагрополитики дорабатывает ряд проектов по внедрению земельной реформы

В Украине создается реестр, в который будут внесены сведения о загрязненных земельных участках. Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Людмила Шемелинец, передает УНН.

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Шемелинец подчеркнула важность свободного доступа к информации о рынке земель сельхозназначения и оценку стоимости участков.

Уже запущен мониторинг рынка земель. Система отображает информацию о количестве проданных земельных участков сельскохозяйственного назначения, их площади и средней цене за гектар. Каждые две недели публикуется обновленная информация. Уже продолжается работа над запуском мониторинга земельных отношений, который будет содержать данные о состоянии дел в сфере земельных отношений от девяти различных субъектов-государственного земельного кадастра, Минюста, Государственной судебной администрации, ГНС, Госводагенства, Госстата и т.д заместитель министра аграрной политики и продовольствия Людмила Шемелинец

Она выразила уверенность, что это позволит более комплексно понимать состояние, динамику и проблемные вопросы в земельной сфере на уровне территориальных общин, оперативно реагировать и принимать эффективные управленческие решения. Данные мониторинга будут публичными, что позволит улучшить и общественный контроль за деятельностью органов власти.

Говоря об оценке стоимости земли, заместитель министра сообщила, что на завершающем этапе внедрения - пилотный проект по массовой оценке земель. Он будет определять критерии оценки земель, чтобы она была максимально приближена к рыночной.

Кроме того, по инициативе Минагрополитики Госгеокадастр запустил портал национальной инфраструктуры геопространственных данных, в котором уже зарегистрировано 95% территориальных общин.

Это эффективная система, которая содержит 40 видов различной информации. О земле, дорогах, заповедниках, линиях электропередач и т. д. Одна из задач Минагрополитики - интеграция геопортала с другими государственными реестрами и синхронизация с соответствующими европейскими системами заместитель министра аграрной политики и продовольствия Людмила Шемелинец

В результате полномасштабной войны было уничтожено около 30% всего потенциала агросектора - Минагро