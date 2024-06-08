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Мінагрополітики доопрацьовує низку проєктів щодо впровадження земельної реформи

Мінагрополітики доопрацьовує низку проєктів щодо впровадження земельної реформи

Київ • УНН

 • 42938 перегляди

Міністерство аграрної політики завершує розробку проектів щодо земельної реформи в Україні, включаючи створення реєстру з інформацією про забруднені земельні ділянки та запуск систем моніторингу ринку земель сільськогосподарського призначення та земельних відносин для поліпшення громадського контролю та прийняття управлінських рішень.

В Україні створюється реєстр, до якого буде внесено відомості про забруднені земельні ділянки. Про це повідомила заступниця міністра аграрної політики та продовольства Людмила Шемелинець, передає УНН.

Деталі

Шемелинець наголосила на важливості вільного доступу до інформації про ринок земель сільгосппризначення та оцінку вартості ділянок.

Уже запущено моніторинг ринку земель. Система відображає інформацію про кількість проданих земельних ділянок сільськогосподарського призначення, їхню площу та середню ціну за гектар. Кожні два тижні публікується оновлена інформація. Уже триває робота над запуском моніторингу земельних відносин, який міститиме дані про стан справ у сфері земельних відносин від дев'яти різних суб'єктів - Державного земельного кадастру, Мін'юсту, Державної судової адміністрації, ДПС, Держводагенства, Держстату тощо

заступниця міністра аграрної політики та продовольства Людмила Шемелинець

Вона висловила впевненість, що це дасть змогу більш комплексно розуміти стан, динаміку та проблемні питання в земельній сфері на рівні територіальних громад, оперативно реагувати та ухвалювати ефективні управлінські рішення. Дані моніторингу будуть публічними, що дасть змогу поліпшити і громадський контроль за діяльністю органів влади.

Говорячи про оцінку вартості землі, заступниця міністра повідомила, що на завершальному етапі впровадження - пілотний проєкт із масової оцінки земель. Він визначатиме критерії оцінки земель, щоб вона була максимально наближена до ринкової.

Крім того, за ініціативи Мінагрополітики Держгеокадастр запустив портал Національної інфраструктури геопросторових даних, у якому вже зареєстровано 95% територіальних громад.

Це ефективна система, яка містить 40 видів різної інформації. Про землю, дороги, заповідники, лінії електропередач тощо. Одне із завдань Мінагрополітики - інтеграція геопорталу з іншими державними реєстрами та синхронізація з відповідними європейськими системами

заступниця міністра аграрної політики та продовольства Людмила Шемелинець

Внаслідок повномасштабної війни було знищено близько 30% усього потенціалу агросектору – Мінагро24.05.24, 17:54 • 37216 переглядiв

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