Внаслідок повномасштабної війни було знищено близько 30% усього потенціалу агросектору – Мінагро
Київ • УНН
Через повномасштабне російське вторгнення було втрачено близько 30% сільськогосподарського потенціалу України, близько 20% сільськогосподарських угідь перебувають під окупацією, а значні території заміновані або забруднені вибуховими речовинами.
Через повномасштабне вторгнення було втрачено приблизно 30% загального потенціалу агросектору, а близько 20% сільськогосподарських земель перебуває під окупацією. Значні площі земель заміновані або забруднені вибухонебезпечними предметами. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства, пише УНН.
"Виклики, з якими стикається український аграрний сектор – безпрецедентні. Внаслідок повномасштабної війни було знищено близько 30% усього потенціалу агросектору, майже 20% сільськогосподарських земель окуповано. Великі площі заміновані або забруднені вибухонебезпечними предметами. Відтак питання забезпечення фінансування та підтримки сільгоспвиробників, актуальне як ніколи. Державний аграрний реєстр та Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві були створені саме із цією метою", - про це сказав Державний секретар Міністерства аграрної політики та продовольства України Віктор Канцурак під час відкриття онлайн-воркшопу для банківських установ щодо нових інструментів фінансування малих та середніх агровиробників.
Захід було організовано Мінагрополітики спільно з ДАР та Фондом часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.
Член правління Фонду Інесса Андрієтті зазначила, що згідно з опитуванням понад 2 тисяч малих фермерів, більшість аграріїв мають намір розширити виробничі площі та залучити інвестиції для цього.
"56% агровиробників у 2024 році планують розширити виробництва, а 53% фермерів збираються отримати інвестиційні кредити на придбання землі. Ці дані дають розуміння, наскільки гарантії Фонду є затребуваними серед аграріїв сьогодні", - зазначила Андрієтті.
Нагадаємо
Уряд готовий безоплатно надати насіння соняшника аграріям із прифронтових та постраждалих територій, які раніше подавали заявки на одержання насіння кукурудзи, проте для них не вистачило запасів.