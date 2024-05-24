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Внаслідок повномасштабної війни було знищено близько 30% усього потенціалу агросектору – Мінагро

Внаслідок повномасштабної війни було знищено близько 30% усього потенціалу агросектору – Мінагро

Київ • УНН

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Через повномасштабне російське вторгнення було втрачено близько 30% сільськогосподарського потенціалу України, близько 20% сільськогосподарських угідь перебувають під окупацією, а значні території заміновані або забруднені вибуховими речовинами.

Через повномасштабне вторгнення було втрачено приблизно 30% загального потенціалу агросектору, а близько 20% сільськогосподарських земель перебуває під окупацією. Значні площі земель заміновані або забруднені вибухонебезпечними предметами. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства, пише УНН.

"Виклики, з якими стикається український аграрний сектор – безпрецедентні. Внаслідок повномасштабної війни було знищено близько 30% усього потенціалу агросектору, майже 20% сільськогосподарських земель окуповано. Великі площі заміновані або забруднені вибухонебезпечними предметами. Відтак питання забезпечення фінансування та підтримки сільгоспвиробників, актуальне як ніколи. Державний аграрний реєстр та Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві були створені саме із цією метою", - про це сказав Державний секретар Міністерства аграрної політики та продовольства України Віктор Канцурак під час відкриття онлайн-воркшопу для банківських установ щодо нових інструментів фінансування малих та середніх агровиробників.

Захід було організовано Мінагрополітики спільно з ДАР та Фондом часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Член правління Фонду Інесса Андрієтті зазначила, що згідно з опитуванням понад 2 тисяч малих фермерів, більшість аграріїв мають намір розширити виробничі площі та залучити інвестиції для цього.

"56% агровиробників у 2024 році планують розширити виробництва, а 53% фермерів збираються отримати інвестиційні кредити на придбання землі. Ці дані дають розуміння, наскільки гарантії Фонду є затребуваними серед аграріїв сьогодні", - зазначила Андрієтті.

Нагадаємо

Уряд готовий безоплатно надати насіння соняшника аграріям із прифронтових та постраждалих територій, які раніше подавали заявки на одержання насіння кукурудзи, проте для них не вистачило запасів.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМіністерство аграрної політики та продовольства України
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