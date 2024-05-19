Аграрії з прифронтових регіонів можуть безоплатно отримати насіння соняшника: хто отримає допомогу
Київ • УНН
Уряд надасть безкоштовне насіння соняшнику фермерам з прифронтових та постраждалих районів, які раніше подавали заявки на насіння кукурудзи, але не мали достатніх запасів, що дозволить їм обробити від 5 до 500 гектарів у кількох регіонах і потенційно отримати близько 360 мільйонів гривень доходу.
Уряд готовий безоплатно надати насіння соняшника аграріям із прифронтових та постраждалих територій, які раніше подавали заявки на одержання насіння кукурудзи, проте для них не вистачило запасів. Про це заявили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН.
Деталі
До 40 посівних одиниць (одна посівна одиниця – це 150 тисяч насінин) соняшника зможуть отримати агровиробники, що обробляють від 5 до 500 гектарів у таких областях:
- Дніпропетровській
- Київській
- Харківській,
- Сумській
- Чернігівській.
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Допомогу пропонують фермерам, які раніше подавали заявки через Державний аграрний реєстр (ДАР) на одержання насіння кукурудзи, проте для них не вистачило запасів вказаної культури
У відомстві наголошують, що подавати нову заявку через ДАР не потрібно. Організатори самі контактуватимуть із тими, хто подавав заявки на отримання насіння кукурудзи.
Доповнення
Загалом компанія "Лідеа Україна" через Програму USAID АГРО передасть аграріям 2858 посівних одиниць соняшника. Організацію доставки забезпечить Всеукраїнська асоціація громад.
У Мінреінтеграції прогнозують, що урожай, зібраний із безоплатно наданого насіння, принесе аграріям приблизно 360 мільйонів гривень виторгу. Це сприятиме відновленню агровиробництва у постраждалих від війни громадах.
Нагадаємо
Кабінет Міністрів України затвердив порядок компенсації фермерам 80% витрат на гуманітарне розмінування власних або орендованих сільськогосподарських земель, що має на меті прискорити очищення забруднених територій та дати можливість бізнесу відновити роботу на деокупованих територіях.