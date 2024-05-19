Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
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Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Аграрии из прифронтовых регионов могут бесплатно получить семена подсолнечника: кто получит помощь
Правительство предоставит бесплатные семена подсолнечника фермерам из прифронтовых и пострадавших районов, которые ранее подавали заявки на семена кукурузы, но не имели достаточных запасов, что позволит им обработать от 5 до 500 гектаров в нескольких регионах и потенциально получить около 360 миллионов гривен дохода.
Сейчас на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной - Волошин
Несмотря на сложные обстоятельства, украинские войска частично стабилизировали ситуацию на Харьковском направлении, где за минувшие сутки шли активные бои в Волчанске, где противник потерял 125 человек и значительное количество техники, в том числе 3 танка.
На фронте с начала суток 39 боевых столкновений, продолжаются бои на Покровском и Краматорском направлении - Генштаб
За прошедшие сутки на фронте российско-украинской войны продолжались интенсивные боевые действия: произошло 110 боевых столкновений и 39 дополнительных боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные российские атаки, нанеся противнику значительные потери, в частности 274 оккупанта убиты и ранены, уничтожено или повреждено 19 единиц вооружения и военной техники.
Силы обороны Украины уничтожили российский тральщик "Ковровец"
Украинские военные уничтожили российский тральщик "Ковровец" и нанесли большие потери российским оккупантам, в частности 16 танков, 35 бронемашин и более 1200 человек личного состава.
В Одесской области ночью сбили 20 "шахедов": Кирпер рассказал о последствиях атаки дронов
В ночь на 19 мая российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками-камикадзе, но силы противовоздушной обороны уничтожили 24 беспилотника. Однако из-за падения обломков, в Одесском районе повреждено административное здание
Ночью дроны атаковали военный аэродром и НПЗ в краснодарском крае рф - СМИ
Неизвестные беспилотники ночью атаковали и повредили военный аэродром и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае россии.
путин пытается использовать угрозу массовой миграции как оружие - Каллас
Президент россии владимир путин использует угрозу массовой миграции из Украины как оружие, чтобы разделить и ослабить единство Европы в поддержке Украины против российского вторжения.
Ночная атака беспилотников на Киевщину: все дроны уничтожены, попаданий не зафиксировано
В ночь на 19 мая силы противовоздушной обороны успешно уничтожили все вражеские беспилотники, нацелившиеся на Киевскую область, без ущерба для инфраструктуры и жертв.
На индонезийском острове Халмахера извергся вулкан: людей эвакуируют
На индонезийском острове Халмахера произошло извержение вулкана, что повлекло эвакуацию людей из семи окрестных сел из-за 4-километрового облака пепла и потенциальной опасности.
459 раз за сутки россияне обстреляли Запорожье: есть раненые
Россияне обстреляли 7 населенных пунктов в Запорожской области, ранив одну женщину, используя БПЛА, РСЗО и артиллерию в 459 обстрелах.