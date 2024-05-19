Аграрии из прифронтовых регионов могут бесплатно получить семена подсолнечника: кто получит помощь

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  129107 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  126403 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  153479 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  140730 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  118099 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  123816 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134738 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125385 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118666 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  248256 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Новости по теме
Аграрии из прифронтовых регионов могут бесплатно получить семена подсолнечника: кто получит помощь

Аграрии из прифронтовых регионов могут бесплатно получить семена подсолнечника: кто получит помощь

  •  7899 просмотра
Сейчас на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной - Волошин

Сейчас на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной - Волошин

  •  9541 просмотра
На фронте с начала суток 39 боевых столкновений, продолжаются бои на Покровском и Краматорском направлении - Генштаб

На фронте с начала суток 39 боевых столкновений, продолжаются бои на Покровском и Краматорском направлении - Генштаб

  •  9576 просмотра
Силы обороны Украины уничтожили российский тральщик "Ковровец"

Силы обороны Украины уничтожили российский тральщик "Ковровец"

  •  10472 просмотра
В Одесской области ночью сбили 20 "шахедов": Кирпер рассказал о последствиях атаки дронов

В Одесской области ночью сбили 20 "шахедов": Кирпер рассказал о последствиях атаки дронов

  •  12082 просмотра
Ночью дроны атаковали военный аэродром и НПЗ в краснодарском крае рф - СМИ

Ночью дроны атаковали военный аэродром и НПЗ в краснодарском крае рф - СМИ

  •  11863 просмотра
путин пытается использовать угрозу массовой миграции как оружие - Каллас

путин пытается использовать угрозу массовой миграции как оружие - Каллас

  •  17141 просмотра
Ночная атака беспилотников на Киевщину: все дроны уничтожены, попаданий не зафиксировано

Ночная атака беспилотников на Киевщину: все дроны уничтожены, попаданий не зафиксировано

  •  15197 просмотра
На индонезийском острове Халмахера извергся вулкан: людей эвакуируют

На индонезийском острове Халмахера извергся вулкан: людей эвакуируют

  •  14077 просмотра
459 раз за сутки россияне обстреляли Запорожье: есть раненые

459 раз за сутки россияне обстреляли Запорожье: есть раненые

  •  15502 просмотра

Популярные

МВД рф объявило в розыск заместителя главы ОП Машовца

МВД рф объявило в розыск заместителя главы ОП Машовца

  •  30157 просмотра
Суд рф арестовал более 700 млн евро активов трех западных банков

Суд рф арестовал более 700 млн евро активов трех западных банков

  •  22220 просмотра
19 мая: День рождения кубика Рубика, День семейной медицины в Украине

19 мая: День рождения кубика Рубика, День семейной медицины в Украине

  •  68345 просмотра
российские беспилотники направляются к Черноморску в Одесской области

российские беспилотники направляются к Черноморску в Одесской области

  •  35933 просмотра
В краснодарском крае прогремели мощные взрывы на НПЗ

В краснодарском крае прогремели мощные взрывы на НПЗ

  •  52852 просмотра

Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  248256 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  237682 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  296450 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  315078 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  514583 просмотра

Аграрии из прифронтовых регионов могут бесплатно получить семена подсолнечника: кто получит помощь

Правительство предоставит бесплатные семена подсолнечника фермерам из прифронтовых и пострадавших районов, которые ранее подавали заявки на семена кукурузы, но не имели достаточных запасов, что позволит им обработать от 5 до 500 гектаров в нескольких регионах и потенциально получить около 360 миллионов гривен дохода.

Экономика •   •  7899 просмотра
Аграрии из прифронтовых регионов могут бесплатно получить семена подсолнечника: кто получит помощь

Сейчас на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной - Волошин

Несмотря на сложные обстоятельства, украинские войска частично стабилизировали ситуацию на Харьковском направлении, где за минувшие сутки шли активные бои в Волчанске, где противник потерял 125 человек и значительное количество техники, в том числе 3 танка.

Война •   •  9541 просмотра
Сейчас на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной - Волошин

На фронте с начала суток 39 боевых столкновений, продолжаются бои на Покровском и Краматорском направлении - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте российско-украинской войны продолжались интенсивные боевые действия: произошло 110 боевых столкновений и 39 дополнительных боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные российские атаки, нанеся противнику значительные потери, в частности 274 оккупанта убиты и ранены, уничтожено или повреждено 19 единиц вооружения и военной техники.

Война •   •  9576 просмотра
На фронте с начала суток 39 боевых столкновений, продолжаются бои на Покровском и Краматорском направлении - Генштаб

Силы обороны Украины уничтожили российский тральщик "Ковровец"

Украинские военные уничтожили российский тральщик "Ковровец" и нанесли большие потери российским оккупантам, в частности 16 танков, 35 бронемашин и более 1200 человек личного состава.

Война •   •  10472 просмотра
Силы обороны Украины уничтожили российский тральщик "Ковровец"

В Одесской области ночью сбили 20 "шахедов": Кирпер рассказал о последствиях атаки дронов

В ночь на 19 мая российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками-камикадзе, но силы противовоздушной обороны уничтожили 24 беспилотника. Однако из-за падения обломков, в Одесском районе повреждено административное здание

Война •   •  12082 просмотра
В Одесской области ночью сбили 20 "шахедов": Кирпер рассказал о последствиях атаки дронов

Ночью дроны атаковали военный аэродром и НПЗ в краснодарском крае рф - СМИ

Неизвестные беспилотники ночью атаковали и повредили военный аэродром и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае россии.

Новости Мира •   •  11863 просмотра
Ночью дроны атаковали военный аэродром и НПЗ в краснодарском крае рф - СМИ

путин пытается использовать угрозу массовой миграции как оружие - Каллас

Президент россии владимир путин использует угрозу массовой миграции из Украины как оружие, чтобы разделить и ослабить единство Европы в поддержке Украины против российского вторжения.

политика •   •  17141 просмотра
путин пытается использовать угрозу массовой миграции как оружие - Каллас

Ночная атака беспилотников на Киевщину: все дроны уничтожены, попаданий не зафиксировано

В ночь на 19 мая силы противовоздушной обороны успешно уничтожили все вражеские беспилотники, нацелившиеся на Киевскую область, без ущерба для инфраструктуры и жертв.

Война •   •  15197 просмотра
Ночная атака беспилотников на Киевщину: все дроны уничтожены, попаданий не зафиксировано

На индонезийском острове Халмахера извергся вулкан: людей эвакуируют

На индонезийском острове Халмахера произошло извержение вулкана, что повлекло эвакуацию людей из семи окрестных сел из-за 4-километрового облака пепла и потенциальной опасности.

Новости Мира •   •  14077 просмотра
На индонезийском острове Халмахера извергся вулкан: людей эвакуируют

459 раз за сутки россияне обстреляли Запорожье: есть раненые

Россияне обстреляли 7 населенных пунктов в Запорожской области, ранив одну женщину, используя БПЛА, РСЗО и артиллерию в 459 обстрелах.

Война •   •  15502 просмотра
459 раз за сутки россияне обстреляли Запорожье: есть раненые