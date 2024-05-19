Аграрии из прифронтовых регионов могут бесплатно получить семена подсолнечника: кто получит помощь

Правительство готово бесплатно предоставить семена подсолнечника аграриям из прифронтовых и пострадавших территорий, которые ранее подавали заявки на получение семян кукурузы, однако для них не хватило запасов. Об этом заявили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

Детали

До 40 посевных единиц (одна посевная единица - это 150 тысяч семян) подсолнечника смогут получить агропроизводители, обрабатывающие от 5 до 500 гектаров в таких областях:

Днепропетровской

Киевской



Харьковской,



Сумской



Черниговской.



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Помощь предлагают фермерам, которые ранее подавали заявки через Государственный аграрный реестр (ГАР) на получение семян кукурузы, однако для них не хватило запасов указанной культуры - заявили в Минреинтеграции.

В ведомстве отмечают, что подавать новую заявку через ДАР не нужно. Организаторы сами будут контактировать с теми, кто подавал заявки на получение семян кукурузы.

Дополнение

В целом компания "Лидеа Украина" через Программу USAID АГРО передаст аграриям 2858 посевных единиц подсолнечника. Организацию доставки обеспечит Всеукраинская ассоциация общин.

В Минреинтеграции прогнозируют, что урожай, собранный из бесплатно предоставленных семян, принесет аграриям около 360 миллионов гривен выручки. Это будет способствовать восстановлению агропроизводства в пострадавших от войны громадах.

Напомним

Кабинет Министров Украины утвердил порядок компенсации фермерам 80% расходов на гуманитарное разминирование собственных или арендованных сельскохозяйственных земель, что имеет целью ускорить очистку загрязненных территорий и дать возможность бизнесу возобновить работу на деоккупированных территориях.