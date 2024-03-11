Посевная 2024: аграрии засеяли почти 70 тысяч гектаров ранних яровых зерновых несмотря на войну
Киев • УНН
Несмотря на продолжающуюся войну с Россией, украинские фермеры засеяли 68,3 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур в 12 областях под урожай 2024 года.
Ранними яровыми культурами засеяны почти 70 тысяч гектаров в 12 областях Украины под урожай-2024 года. О ходе нынешней посевной сообщили в Пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины со ссылкой на данные Комитета по вопросам аграрной и земельной политики, передает УНН.
Аграрии, вопреки войне России против Украины, которая продолжается, продолжают работать на обеспечение продовольственной безопасности, - информируют в Комитете по вопросам аграрной и земельной политики. Так, по данным Минагрополитики по состоянию на 7 марта в Украине засеяно яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 68,3 тыс. га в 12 областях, которые начали посевную яровых культур.
Детали
Отмечается, что больше всего аграрии посеяли ячменя - 38,9 тыс. га, гороха - 23,3 тыс. га, пшеницы - 4,3 тыс. га и овса - 1,5 тыс. га.
"Ветвь первенства" в проведении весенней посевной держат аграрии Одесской области. Они засеяли уже 33 тыс. га, из которых 0,5 тыс. га занято пшеницей, 17,5 тыс. га - ячменем, 14,3 тыс. га - горохом и 0,7 тыс. га - овсом.
В Николаевской области посеяли 0,7 тыс. га пшеницы, 11,5 тыс. га ячменя, 6 тыс. га гороха и 0,2 тыс. га овса; в Тернопольской - 0,8 тыс. га пшеницы, 4,3 тыс. га ячменя и 0,7 тыс. га гороха; в Хмельницкой области - 2,2 тыс. га ячменя и 0,3 тыс. га овса; в Винницкой области - 1,8 тыс. га пшеницы, 0,4 тыс. га ячменя и 1,2 тыс. га гороха.
На Ривненщине в планах на весеннюю посевную-2024 засеять урожай на 438 тысячах гектаров, что не меньше чем в предыдущем году. По данным тамошней ОВА аграрии начали с яровых культур: сеют овес, пшеницу и ячмень.
Минагро расспросило аграриев о планах на посевную 2024: Что и в каком количестве будут сеять украинские фермеры13 февраля 2024, 16:16 • 34347 просмотров
В то же время, Минагрополитики по результатам проведенного в Государственном аграрном реестре опроса подготовки сельхозпроизводителей к посевной кампании яровых культур под урожай-2024 сообщило, что 70% респондентов планируют увеличить площади под соей в среднем на 21% по сравнению с 2023 годом.
Опрос также показал, что во время весенней посевной приоритетными у украинских аграриев останутся зернобобовые, посевные площади под которыми увеличатся на 11%, и яровой ячмень - на 7%. Ожидается, что посевные площади под яровой рапс увеличатся на 24%, сахарную свеклу - на 17%, а под кукурузу сократятся на 9%. Потенциально могут сократиться площади под подсолнечником.
В то же время в Минагрополитики прогнозируют что посевные площади под яровыми культурами могут сократиться на 0,5 млн га или на 3,7% по сравнению с прошлым сезоном.
Напомним
Ранее УНН писал, что в начале марта около половины областей Украины начали сев пшеницы, ячменя, гороха и овса, наибольшие площади уже засеяны в Одесской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях.
ФАО предоставит семена яровой пшеницы украинским фермерам, пострадавшим от войны5 марта 2024, 22:11 • 85481 просмотр
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Посевная 2024: аграрии засеяли почти 70 тысяч гектаров ранних яровых зерновых несмотря на войну
российские БпЛА продвигаются по центральным регионам Украины
В Киеве проведут благотворительный аукцион, чтобы собрать средства на лекарства и амуницию и привлечь внимание к роли женщин-военных
российская армия убила мирного жителя на Херсонщине
Сумщина: россияне обстреляли 11 громад, Середино-Будскую атаковали авиабомбами ШОАБ
В Воздушных силах сообщили о движении нескольких групп вражеских беспилотников
В сети предполагают, что во время поражения командного пункта ВСУ могли ликвидировать российского генерала и одиозного "военкора"
российские силовики задержали жителя Геническа за якобы участие в "крымскотатарском батальоне" - СМИ
В Украине отвергли требования Грузии о выдаче чиновников времен Саакашвили и предложили свой план "нормализации отношений"
Из международной телеверсии "Оскар" вырезали победу "20 дней в Мариуполе": что известно
Популярные
Обсудили экономическое сотрудничество и энергетическую безопасность: состоялось заседание украинско-польской межправительственной комиссии
Вице-президент Еврокомиссии: предложение по замороженным российским активам будет довольно скоро
Несмотря на войну добыча угля на шахтах растет - Минэнерго
ЕС о словах Папы Римского: "Мир в руках путина"
Международная доставка водительских удостоверений: услуга стала доступна еще в пяти странах
Публикации
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
Посевная 2024: аграрии засеяли почти 70 тысяч гектаров ранних яровых зерновых несмотря на войну
Несмотря на продолжающуюся войну с Россией, украинские фермеры засеяли 68,3 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур в 12 областях под урожай 2024 года.
российские БпЛА продвигаются по центральным регионам Украины
Несколько групп беспилотных летательных аппаратов движутся через различные регионы Украины, в том числе в направлении Винницы, Днепра и Белой Церкви.
В Киеве проведут благотворительный аукцион, чтобы собрать средства на лекарства и амуницию и привлечь внимание к роли женщин-военных
В Киеве состоится благотворительный аукцион, на котором будут представлены работы из военных трофеев, чтобы собрать средства на лекарства и амуницию для украинских женщин-военнослужащих.
российская армия убила мирного жителя на Херсонщине
Мужчина 1958 года рождения погиб во время российского обстрела села Ивановка Херсонской области.
Сумщина: россияне обстреляли 11 громад, Середино-Будскую атаковали авиабомбами ШОАБ
Российские оккупанты 39 раз обстреляли 11 приграничных общин Сумской области, вызвав 265 взрывов.
В Воздушных силах сообщили о движении нескольких групп вражеских беспилотников
Было зафиксировано несколько групп вражеских беспилотников, которые двигались в направлении Николаевской области.
В сети предполагают, что во время поражения командного пункта ВСУ могли ликвидировать российского генерала и одиозного "военкора"
российский генерал михаил теплинский и "Z-военкор" егор гузенко могли погибнуть в результате украинского ракетного удара по командному пункту рф, расположенному на корабле.
российские силовики задержали жителя Геническа за якобы участие в "крымскотатарском батальоне" - СМИ
Российские силовики задержали 55-летнего мужчину в оккупированном Крыму за якобы участие в "крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана" и участие в протестных акциях.
В Украине отвергли требования Грузии о выдаче чиновников времен Саакашвили и предложили свой план "нормализации отношений"
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил план "нормализации отношений" с Грузией, который включает освобождение Михеила Саакашвили из тюрьмы, прекращение прямого авиасообщения Грузии с Россией и предотвращение уклонения россии от санкций, в ответ на требования Грузии выдать бывших грузинских чиновников времен президентства Саакашвили, которые сейчас занимают должности в Украине.
Из международной телеверсии "Оскар" вырезали победу "20 дней в Мариуполе": что известно
Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" одержал победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" на премии "Оскар", но его победу вырезали из сокращенной телевизионной трансляции, организованной компанией The Walt Disney Company.