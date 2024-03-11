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Посевная 2024: аграрии засеяли почти 70 тысяч гектаров ранних яровых зерновых несмотря на войну

Посевная 2024: аграрии засеяли почти 70 тысяч гектаров ранних яровых зерновых несмотря на войну

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 21:09  •  14192 просмотра

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Несмотря на продолжающуюся войну с Россией, украинские фермеры засеяли 68,3 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур в 12 областях под урожай 2024 года.

Ранними яровыми культурами засеяны почти 70 тысяч гектаров в 12 областях Украины под урожай-2024 года. О ходе нынешней посевной сообщили в Пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины со ссылкой на данные Комитета по вопросам аграрной и земельной политики, передает УНН.

Аграрии, вопреки войне России против Украины, которая продолжается, продолжают работать на обеспечение продовольственной безопасности, - информируют в Комитете по вопросам аграрной и земельной политики. Так, по данным Минагрополитики по состоянию на 7 марта в Украине засеяно яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 68,3 тыс. га в 12 областях, которые начали посевную яровых культур.

- говорится в сообщении на сайте ВР.

Детали

Отмечается, что больше всего аграрии посеяли ячменя - 38,9 тыс. га, гороха - 23,3 тыс. га, пшеницы - 4,3 тыс. га и овса - 1,5 тыс. га.

"Ветвь первенства" в проведении весенней посевной держат аграрии Одесской области. Они засеяли уже 33 тыс. га, из которых 0,5 тыс. га занято пшеницей, 17,5 тыс. га - ячменем, 14,3 тыс. га - горохом и 0,7 тыс. га - овсом.

В Николаевской области посеяли 0,7 тыс. га пшеницы, 11,5 тыс. га ячменя, 6 тыс. га гороха и 0,2 тыс. га овса; в Тернопольской - 0,8 тыс. га пшеницы, 4,3 тыс. га ячменя и 0,7 тыс. га гороха; в Хмельницкой области - 2,2 тыс. га ячменя и 0,3 тыс. га овса; в Винницкой области - 1,8 тыс. га пшеницы, 0,4 тыс. га ячменя и 1,2 тыс. га гороха.

На Ривненщине в планах на весеннюю посевную-2024 засеять урожай на 438 тысячах гектаров, что не меньше чем в предыдущем году. По данным тамошней ОВА аграрии начали с яровых культур: сеют овес, пшеницу и ячмень.

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В то же время, Минагрополитики по результатам проведенного в Государственном аграрном реестре опроса подготовки сельхозпроизводителей к посевной кампании яровых культур под урожай-2024 сообщило, что 70% респондентов планируют увеличить площади под соей в среднем на 21% по сравнению с 2023 годом.

Опрос также показал, что во время весенней посевной приоритетными у украинских аграриев останутся зернобобовые, посевные площади под которыми увеличатся на 11%, и яровой ячмень - на 7%. Ожидается, что посевные площади под яровой рапс увеличатся на 24%, сахарную свеклу - на 17%, а под кукурузу сократятся на 9%. Потенциально могут сократиться площади под подсолнечником.

В  то же время в Минагрополитики прогнозируют что посевные площади под яровыми культурами могут сократиться на 0,5 млн га или на 3,7% по сравнению с прошлым сезоном.

Напомним

Ранее УНН писал, что в начале марта около половины областей Украины начали сев пшеницы, ячменя, гороха и овса, наибольшие площади уже засеяны в Одесской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях.

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Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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