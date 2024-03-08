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У половині областей України розпочали посівну

Київ • УНН

 • 58078 перегляди

Близько половини областей України розпочали сівбу пшениці, ячменю, гороху та вівса, найбільші площі вже засіяні в Одеській, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях.

У половині областей України розпочали посівну

Близько половини областей в Україні розпочали посівну пшениці, ячменю, гороху та вівса, повідомили у Мінагрополітики у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Уже дванадцять областей розпочали посівну ярих культур. Станом на 7 березня в Україні засіяно 68 тис. га. З них – 4,3 тис. га пшениці, 38,9  тис. га ячменю,  23,3 тис. га гороху та 1,5 тис. га вівса.

Найбільше посіяли аграрії таких областей:

  • на Одещині – 33 тис. га. З них 0,5 тис. га пшениці, 17,5 тис. га ячменю, 14,3 тис. га гороху та 0,7 вівса;
  • у Миколаївській області – 0,7 тис. га пшениці, 11,5 тис. га ячменю, 6 тис. га гороху та 0.2 вівса;
  • у Тернопільській – 0,8 тис. га пшениці, 4,3 тис. га ячменю та 0,7 тис. га гороху
  • на Хмельниччині – 2,2 тис. га ячменю та 0,3 вівса;
  • на Вінниччині –  1,8 тис. га пшениці, 0,4 тис. га ячменю та 1,2 тис. га гороху.

В Україні стартувала посівна29.02.24, 17:35 • 59943 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаАгроновини
Міністерство аграрної політики та продовольства України
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