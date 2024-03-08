У половині областей України розпочали посівну
Київ • УНН
Близько половини областей України розпочали сівбу пшениці, ячменю, гороху та вівса, найбільші площі вже засіяні в Одеській, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях.
Близько половини областей в Україні розпочали посівну пшениці, ячменю, гороху та вівса, повідомили у Мінагрополітики у п'ятницю, пише УНН.
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"Уже дванадцять областей розпочали посівну ярих культур. Станом на 7 березня в Україні засіяно 68 тис. га. З них – 4,3 тис. га пшениці, 38,9 тис. га ячменю, 23,3 тис. га гороху та 1,5 тис. га вівса.
Найбільше посіяли аграрії таких областей:
- на Одещині – 33 тис. га. З них 0,5 тис. га пшениці, 17,5 тис. га ячменю, 14,3 тис. га гороху та 0,7 вівса;
- у Миколаївській області – 0,7 тис. га пшениці, 11,5 тис. га ячменю, 6 тис. га гороху та 0.2 вівса;
- у Тернопільській – 0,8 тис. га пшениці, 4,3 тис. га ячменю та 0,7 тис. га гороху
- на Хмельниччині – 2,2 тис. га ячменю та 0,3 вівса;
- на Вінниччині – 1,8 тис. га пшениці, 0,4 тис. га ячменю та 1,2 тис. га гороху.
В Україні стартувала посівна29.02.24, 17:35 • 59943 перегляди