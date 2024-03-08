В половине областей Украины начали посевную кампанию
Киев • УНН
Около половины областей Украины начали сев пшеницы, ячменя, гороха и овса, наибольшие площади уже засеяны в Одесской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях.
Около половины областей в Украине начали посевную пшеницы, ячменя, гороха и овса, сообщили в Минагрополитики в пятницу, пишет УНН.
Детали
"Уже двенадцать областей начали посевную яровых культур. По состоянию на 7 марта в Украине засеяно 68 тыс. га. Из них - 4,3 тыс. га пшеницы, 38,9 тыс. га ячменя, 23,3 тыс. га гороха и 1,5 тыс. га овса.
Больше всего посеяли аграрии таких областей:
- в Одесской области - 33 тыс. га. Из них 0,5 тыс. га пшеницы, 17,5 тыс. га ячменя, 14,3 тыс. га гороха и 0,7 тыс. га овса;
- в Николаевской области - 0,7 тыс. га пшеницы, 11,5 тыс. га ячменя, 6 тыс. га гороха и 0.2 овса;
- в Тернопольской - 0,8 тыс. га пшеницы, 4,3 тыс. га ячменя и 0,7 тыс. га гороха
- в Хмельницкой области - 2,2 тыс. га ячменя и 0,3 овса;
- в Винницкой области - 1,8 тыс. га пшеницы, 0,4 тыс. га ячменя и 1,2 тыс. га гороха.
В Украине стартовала посевная29 февраля 2024, 15:35 • 53898 просмотров
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