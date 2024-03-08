В половине областей Украины начали посевную кампанию

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте Украины должен выслушать жалобы бизнеса на председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева и разработать законодательные инициативы, которые защитят бизнес от давления и произвола.