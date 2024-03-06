ФАО предоставит семена яровой пшеницы украинским фермерам, пострадавшим от войны

Малым и средним фермерским хозяйствам, земельные угодья которых составляют от 10 до 500 гектаров предоставят бесплатное посевное зерно яровой пшеницы. Помощь украинским аграриям профинансирует Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (ФАО). Об условиях получения и куда подавать заявку рассказали в Комитете по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады, передает УНН.

В условиях военной агрессии России против Украины международные партнеры идут бок о бок с Украиной, предоставляя действенную поддержку для обеспечения продовольственной безопасности. - отмечают в Комитете по вопросам аграрной и земельной политики.

Детали

В Минагрополитики рассказали, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (ФАО) в сотрудничестве с министерством предоставит семена яровой пшеницы малым и средним фермерским хозяйствам, земельные угодья которых составляют от 10 до 500 гектаров.

В Комитете заявили, что помощь получат 1 500 фермеров из 9 регионов Украины. В частности, семена получат аграрии из Черниговской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской областей. Предпочтение будет предоставляться хозяйствам, расположенным неподалеку от линии фронта. А объем зависит от площади обрабатываемых земель.

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В пресс-службе ведомства объяснили, что для получения помощи от ФАО необходимо зарегистрироваться на участие в программе через Государственный аграрный реестр (ДАР).

Конечный срок приема заявок - 10 марта 2024 года.

Отобранные участники программы получат подтверждение помощи через ДАР и будут уведомлены о времени и месте получения помощи.

Отмечается, что хозяйствам, которые пройдут отбор заявок на зерно от ФАО, необходимо будет самостоятельно забрать выданные семена со склада.

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