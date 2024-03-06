ФАО надасть насіння ярої пшениці українським фермерам, які постраждали від війни
Київ • УНН
ФАО надасть безкоштовне насіння ярої пшениці малим та середнім українським фермерським господарствам площею від 10 до 500 гектарів з 9 областей, розташованих поблизу зон конфлікту.
Малим та середнім фермерським господарствам, земельні угіддя яких становлять від 10 до 500 гектарів нададуть безкоштовне посівне зерно ярої пшениці. Допомогу українським аграріям профінансує Продовольча та сільськогосподарська організація Об’єднаних націй (ФАО). Про умови отримання та куди подавати заявку розповіли у Комітеті з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради, передає УНН.
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У Мінагрополітики розповіли, що Продовольча та сільськогосподарська організація Об’єднаних націй (ФАО) у співпраці з міністерством надасть насіння ярої пшениці малим та середнім фермерським господарствам, земельні угіддя яких становлять від 10 до 500 гектарів.
У Комітеті заявили, що допомогу отримають 1 500 фермерів з 9 регіонів України. Зокрема, насіння отримають аграрії із Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Запорізької областей. Перевага надаватиметься господарствам, що розташовані неподалік від лінії фронту. А обсяг залежить від площі оброблюваних земель.
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У пресслужбі відомства пояснили, що для отримання допомоги від ФАО необхідно зареєструватись на участь у програмі через Державний аграрний реєстр (ДАР).
Кінцевий термін прийому заявок – 10 березня 2024 року.
Відібрані учасники програми отримають підтвердження допомоги через ДАР та будуть повідомлені про час та місце отримання допомоги.
Зазначається, що господарствам, які пройдуть відбір заявок на зерно від ФАО, необхідно буде самостійно забрати видане насіння зі складу.
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