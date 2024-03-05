Вимоги міжнародних партнерів: Зеленський підписав закони про реформу корпоративного управління й електронні аграрні розписки
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав закони про реформу корпоративного управління й електронні аграрні розписки, які однією з важливих умов співпраці з міжнародними партнерами
Президент України Володимир Зеленський підписав два закони які однією з важливих умов співпраці з міжнародними партнерами. Йдеться про законопроєкти №5593-д та 9266. Про це пише УНН.
Деталі
Згідно зі статусом на сайті ВР законопроєкт №5593-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держави повернуто з підписом глави держави.
Окрім того, проєкт Закону про електронні аграрні розписки (№9266 ) теж повернуто з підписом президента України.
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Доповнення
У Міністерстві економіки України вже відреагували на підписання закону № 5593-д. У відомстві наголосили, що ухвалення закону є також частиною євроінтеграційного процесу та програми з МВФ.
Окрім того, закон наближає Україну до стандартів ОЕСР та збалансовує їх з вимогами воєнного часу.
Президент підписав закон, який визначає правила корпоративного управління державними підприємствами. Це дозволяє вивести корпоративну реформу на новий рівень і масштабувати роботу, яка триває уже 8 років. Це також важливий сигнал для інвесторів, який доводить, що Україна діятиме за зрозумілими для цивілізованого світу правилами. Основою яких є системність і оцінка ефективності задля результативності
Зазначається, що під час роботи над законопроєктом №5593-д Міністерство залучало проєкт технічної підтримки від ЄБРР, експертну допомогу також надавали представники міжнародних організацій, серед яких ЄБРР, МВФ, ОЕСР, USAID, міжнародні партнери та народні депутати України.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує процес зміни цільового призначення землі, щоб швидше залучати інвестиції для відновлення України.