Зеленський підписав закон, який спрощує зміну цільового призначення землі
Київ • УНН
Президент Зеленський підписав закон, який спрощує процес зміни цільового призначення землі, щоб швидше залучати інвестиції для відновлення України.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, прийнятий Верховною Радою 6 лютого, який спрощує зміну цільового призначення земельних ділянок для залучення інвестицій з метою швидкої відбудови України. Про це президент заявив під час виступу на форумі "Зроблено в Україні", передає УНН.
Щойно я підписав закон, який спрощує зміну цільового призначення земельних ділянок для залучення інвестицій з метою швидкої відбудови України
Доповнення
Законопроект №9627, про який говорить Зеленський, прийнятий Верховною Радою 6 лютого. Він передбачає скорочення бюрократичних процедур під час зміни цільового призначення земля під час розгляду документації про будівництво заводів або інших промислових чи енергетичних обʼєктів.
Отримання всіх необхідних дозволів займатиме не більше ніж 1,5 місяця, на відміну від 1-3 років раніше.
Закон скасовує необхідність обовʼязкового розроблення містобудівної документації та документації із землеустрою для зміни цільового призначення землі з сільськогосподарської на промислову.
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Для відновлення приватного бізнесу в Україні потрібно 5,8 млрд доларів інвестицій – Мінекономіки16.02.24, 14:43 • 19362 перегляди