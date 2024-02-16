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Для відновлення приватного бізнесу в Україні потрібно 5,8 млрд доларів інвестицій – Мінекономіки

Для відновлення приватного бізнесу в Україні потрібно 5,8 млрд доларів інвестицій – Мінекономіки

Київ • УНН

 • 19361 перегляди

За даними Міністерства економіки, приватний сектор України потребує $5,8 млрд інвестицій у 2024 році для відновлення промисловості та торгівлі, пошкоджених війною.

Приватний сектор, тільки в частині промисловості та комерції, потребує 5,8 млрд доларів на 2024 рік. Про це повідомило Міністерство економіки України, передає УНН.

Деталі

Світовий банк та уряд оголосили результати чергового аналізу збитків та потреб України (RDNA3), завданих внаслідок війни. У міністерстві зазначають, що результати аналізу стануть основою для імплементації інвестиційного механізму, що дозволить приватному сектору та державним компаніям отримувати фінансування на інвестиційні проекти, спрямовані на відбудову та економічне зростання України.

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Зазначається, що українська промисловість та комерційний сектор є основою української економіки та генерують близько третини валового внутрішнього продукту, а також надають робочі місця для близько 6 мільйонів людей, а збитки секторів внаслідок війни оцінюються приблизно в 15,6 мільярдів доларів США.

Лише у 2024 році потреби промисловості і комерції в інвестиціях становлять 4,2 млрд доларів, а робочого капіталу – 1,6 млрд доларів, тобто разом - 5,8 млрд доларів. Це загальна потреба у фінансуванні сектору, яку ми з міжнародними партнерами маємо намір забезпечити

- сказала перша віцепрем’єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко.

У міністерстві зазначили, що основними напрямками фінансування цього року стануть гранти для відновлення та модернізацію бізнесу. А також часткова компенсація відсоткових ставок за програмою доступних кредитів 5-7-9%, підтримка українських експортерів через Експортно-кредитне агентство, програми страхування воєнних ризиків, стимули для інвестицій в приватний сектор. Ще одним важливим напрямком є фінансування капітальних інвестицій та оновлення обладнання вітчизняних підприємств, що постраждали внаслідок війни.

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Передбачено щонайменше 1,6 млрд доларів на фінансування інвестицій. Очікується, що інструменти їх отримання будуть доступними  для компаній, як через банківську систему, корпоративне фінансування, так і через проєктне фінансування. З метою забезпечення фінансування, уряд планує задіяти Ukraine Facility та інвестиційну рамку для зниження ризиків проєктів в Україні.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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