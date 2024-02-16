Для відновлення приватного бізнесу в Україні потрібно 5,8 млрд доларів інвестицій – Мінекономіки
Київ • УНН
За даними Міністерства економіки, приватний сектор України потребує $5,8 млрд інвестицій у 2024 році для відновлення промисловості та торгівлі, пошкоджених війною.
Приватний сектор, тільки в частині промисловості та комерції, потребує 5,8 млрд доларів на 2024 рік. Про це повідомило Міністерство економіки України, передає УНН.
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Світовий банк та уряд оголосили результати чергового аналізу збитків та потреб України (RDNA3), завданих внаслідок війни. У міністерстві зазначають, що результати аналізу стануть основою для імплементації інвестиційного механізму, що дозволить приватному сектору та державним компаніям отримувати фінансування на інвестиційні проекти, спрямовані на відбудову та економічне зростання України.
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Зазначається, що українська промисловість та комерційний сектор є основою української економіки та генерують близько третини валового внутрішнього продукту, а також надають робочі місця для близько 6 мільйонів людей, а збитки секторів внаслідок війни оцінюються приблизно в 15,6 мільярдів доларів США.
Лише у 2024 році потреби промисловості і комерції в інвестиціях становлять 4,2 млрд доларів, а робочого капіталу – 1,6 млрд доларів, тобто разом - 5,8 млрд доларів. Це загальна потреба у фінансуванні сектору, яку ми з міжнародними партнерами маємо намір забезпечити
У міністерстві зазначили, що основними напрямками фінансування цього року стануть гранти для відновлення та модернізацію бізнесу. А також часткова компенсація відсоткових ставок за програмою доступних кредитів 5-7-9%, підтримка українських експортерів через Експортно-кредитне агентство, програми страхування воєнних ризиків, стимули для інвестицій в приватний сектор. Ще одним важливим напрямком є фінансування капітальних інвестицій та оновлення обладнання вітчизняних підприємств, що постраждали внаслідок війни.
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Передбачено щонайменше 1,6 млрд доларів на фінансування інвестицій. Очікується, що інструменти їх отримання будуть доступними для компаній, як через банківську систему, корпоративне фінансування, так і через проєктне фінансування. З метою забезпечення фінансування, уряд планує задіяти Ukraine Facility та інвестиційну рамку для зниження ризиків проєктів в Україні.
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