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Для восстановления частного бизнеса в Украине нужно 5,8 млрд долларов инвестиций - Минэкономики

Для восстановления частного бизнеса в Украине нужно 5,8 млрд долларов инвестиций - Минэкономики

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 12:43  •  11199 просмотра

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По данным Министерства экономики, частный сектор Украины нуждается в $5,8 млрд инвестиций в 2024 году для восстановления промышленности и торговли, поврежденных войной.

Частный сектор, только в части промышленности и коммерции, нуждается в 5,8 млрд долларов на 2024 год. Об этом сообщило Министерство экономики Украины, передает УНН.

Детали

Всемирный банк и правительство объявили результаты очередного анализа убытков и потребностей Украины (RDNA3), нанесенных в результате войны. В министерстве отмечают, что результаты анализа станут основой для имплементации инвестиционного механизма, который позволит частному сектору и государственным компаниям получать финансирование на инвестиционные проекты, направленные на восстановление и экономический рост Украины.

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Отмечается, что украинская промышленность и коммерческий сектор являются основой украинской экономики и генерируют около трети валового внутреннего продукта, а также предоставляют рабочие места для около 6 миллионов человек, а убытки секторов в результате войны оцениваются примерно в 15,6 миллиардов долларов США.

Только в 2024 году потребности промышленности и коммерции в инвестициях составляют 4,2 млрд долларов, а рабочего капитала - 1,6 млрд долларов, то есть вместе - 5,8 млрд долларов. Это общая потребность в финансировании сектора, которую мы с международными партнерами намерены обеспечить

- сказала первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

В министерстве отметили, что основными направлениями финансирования в этом году станут гранты для восстановления и модернизации бизнеса. А также частичная компенсация процентных ставок по программе доступных кредитов 5-7-9%, поддержка украинских экспортеров через Экспортно-кредитное агентство, программы страхования военных рисков, стимулы для инвестиций в частный сектор. Еще одним важным направлением является финансирование капитальных инвестиций и обновление оборудования отечественных предприятий, пострадавших в результате войны.

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Предусмотрено не менее 1,6 млрд долларов на финансирование инвестиций. Ожидается, что инструменты их получения будут доступны  для компаний, как через банковскую систему, корпоративное финансирование, так и через проектное финансирование. С целью обеспечения финансирования, правительство планирует задействовать Ukraine Facility и инвестиционную рамку для снижения рисков проектов в Украине.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Экономика
vsemirnii-bankВсемирный банк
ukrainaУкраина
Для відновлення приватного бізнесу в Україні потрібно 5,8 млрд доларів інвестицій – Мінекономіки
The Ministry of Economy: $5.8 billion of investments are needed to restore private business in Ukraine
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