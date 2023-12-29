Шмыгаль анонсировал подачу утвержденного плана Ukraine Facility в Еврокомиссию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об утверждении сегодня правительством плана Ukraine Facility для предоставления его Европейской комиссии, согласование которой откроет для Украины доступ к финансовому ресурсу в 50 млрд евро на 4 года. Об этом он сказал в речи на заседании правительства, пишет УНН.

Сегодня утверждаем проект Плана Ukraine Facility для предоставления его Европейской комиссии - сказал Шмыгаль.

По его словам, совместно с бизнесом, общественным сектором, депутатским корпусом, регионами провели огромную работу по его созданию. "Сейчас есть текущие наработки, к которым Еврокомиссия еще предоставит свои комментарии и предложения", - указал он.

"Финальные условия программы будем иметь после утверждения регламента Ukraine Facility Европейским советом, заседание которого запланировано на 1 февраля 2024 года", - сообщил Премьер.

"Согласование Еврокомиссией финальной версии плана откроет для Украины доступ к финансовому ресурсу в 50 млрд евро на 4 года, из которых 39 млрд евро будет направлено на обеспечение макрофинансовой стабильности", - отметил Шмыгаль.

Он поблагодарил европейских партнеров за такой мощный инструмент поддержки и заявил, что "ожидаем, что сможем воспользоваться им как можно быстрее".

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