Зеленский подписал закон, который упрощает изменение целевого назначения земли

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, принятый Верховной Радой 6 февраля, который упрощает изменение целевого назначения земельных участков для привлечения инвестиций с целью быстрого восстановления Украины. Об этом президент заявил во время выступления на форуме "Сделано в Украине", передает УНН.

Только что я подписал закон, который упрощает изменение целевого назначения земельных участков для привлечения инвестиций с целью быстрого восстановления Украины - сказал Зеленский.

Дополнение

Законопроект №9627, о котором говорит Зеленский, принят Верховной Радой 6 февраля. Он предусматривает сокращение бюрократических процедур при изменении целевого назначения земля при рассмотрении документации о строительстве заводов или других промышленных или энергетических объектов.

Получение всех необходимых разрешений будет занимать не более чем 1,5 месяца, в отличие от 1-3 лет ранее.

Закон отменяет необходимость обязательной разработки градостроительной документации и документации по землеустройству для изменения целевого назначения земли с сельскохозяйственной на промышленную.

Напомним

С сегодняшнего дня в Украине стартует платформа "Сделано в Украине", которая должна стать площадкой для диалога между государством и украинскими предпринимателями.

Для восстановления частного бизнеса в Украине нужно 5,8 млрд долларов инвестиций - Минэкономики