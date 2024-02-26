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Зеленский подписал закон, который упрощает изменение целевого назначения земли

Зеленский подписал закон, который упрощает изменение целевого назначения земли

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 12:13  •  14783 просмотра

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Президент Зеленский подписал закон, который упрощает процесс изменения целевого назначения земли, чтобы быстрее привлекать инвестиции для восстановления Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, принятый Верховной Радой 6 февраля, который упрощает изменение целевого назначения земельных участков для привлечения инвестиций с целью быстрого восстановления Украины. Об этом президент заявил во время выступления на форуме "Сделано в Украине", передает УНН.

Только что я подписал закон, который упрощает изменение целевого назначения земельных участков для привлечения инвестиций с целью быстрого восстановления Украины

- сказал Зеленский.

Дополнение

Законопроект №9627, о котором говорит Зеленский, принят Верховной Радой 6 февраля. Он предусматривает сокращение бюрократических процедур при изменении целевого назначения земля при рассмотрении документации о строительстве заводов или других промышленных или энергетических объектов.

Получение всех необходимых разрешений будет занимать не более чем 1,5 месяца, в отличие от 1-3 лет ранее.

Закон отменяет необходимость обязательной разработки градостроительной документации и документации по землеустройству для изменения целевого назначения земли с сельскохозяйственной на промышленную.

Напомним

С сегодняшнего дня в Украине стартует платформа "Сделано в Украине", которая должна стать площадкой для диалога между государством и украинскими предпринимателями.

Для восстановления частного бизнеса в Украине нужно 5,8 млрд долларов инвестиций - Минэкономики16 февраля 2024, 12:43 • 17151 просмотр

Павел Башинский

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