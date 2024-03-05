Требования международных партнеров: Зеленский подписал законы о реформе корпоративного управления и электронных аграрных расписках

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Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
  •  108444 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

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Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
  •  128799 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

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Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
  •  122821 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
04.03.24  •  156892 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
04.03.24  •  177247 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
04.03.24  •  162018 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
04.03.24  •  160617 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  156711 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  243034 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  292431 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Требования международных партнеров: Зеленский подписал законы о реформе корпоративного управления и электронных аграрных расписках

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о реформе корпоративного управления и электронные аграрные расписки, которые одним из важных условий сотрудничества с международными партнерами.

Экономика •   •  8037 просмотра
Требования международных партнеров: Зеленский подписал законы о реформе корпоративного управления и электронных аграрных расписках

"Четкий посыл для всех поставщиков": суд вынес решение в пользу ДОТ по закупке продовольствия для военных

Суд принял решение в пользу государственной системы продовольственных закупок Украины, отклонив иск, оспаривавший требования контракта, и подтвердив план системы по поставкам продовольствия в Вооруженные Силы в соответствии с установленными процедурами.

Война •   •  9859 просмотра
"Четкий посыл для всех поставщиков": суд вынес решение в пользу ДОТ по закупке продовольствия для военных

В ГСЧС рассказали об интеграции в Механизм гражданской защиты Европейского Союза.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям продолжает интеграцию в Механизм гражданской защиты ЕС, обсуждая потребности Украины в гуманитарном разминировании и сотрудничество с европейскими организациями в рамках Механизма.

Общество •   •  10907 просмотра
В ГСЧС рассказали об интеграции в Механизм гражданской защиты Европейского Союза.

В Киеве произошел масштабный пожар на территории экопарка "Осокорки"

Возле озера Тягле в киевском экопарке "Осокорки" вспыхнул крупный пожар травы и камыша, спасатели работают над его локализацией и тушением.

Общество •   •  11184 просмотра
В Киеве произошел масштабный пожар на территории экопарка "Осокорки"

В ЕС начали пересмотр транспортного соглашения с Украиной, чтобы удовлетворить требования польских перевозчиков

Польша заявляет, что Европейская комиссия согласилась пересмотреть транспортное соглашение с Украиной, чтобы удовлетворить требования польских дальнобойщиков.

Экономика •   •  12562 просмотра
В ЕС начали пересмотр транспортного соглашения с Украиной, чтобы удовлетворить требования польских перевозчиков

В Табаевке враг ведет активные боевые действия, однако ВСУ дают достойный отпор - Синегубов

Украинские военные дают достойный отпор российским оккупантам, которые активно пытаются достичь тактического успеха в Табаевке Харьковской области.

Война •   •  14828 просмотра
В Табаевке враг ведет активные боевые действия, однако ВСУ дают достойный отпор - Синегубов

Генштаб: за сутки произошло 76 боевых столкновений на шести участках фронта

Во вторник украинские защитники выдержали более 70 российских штурмов на шести участках фронта.

Война •   •  15571 просмотра
Генштаб: за сутки произошло 76 боевых столкновений на шести участках фронта

В компании Meta назвали причину сбоя в работе Facebook и Instagram

Техническая проблема вызвала глобальный сбой, который на несколько часов заблокировал доступ к Facebook, Instagram и Messenger.

Новости Мира •   •  11482 просмотра
В компании Meta назвали причину сбоя в работе Facebook и Instagram

"Зубы дракона" и противотанковые рвы: Латвия утвердила план укрепления границы с рф и белоруссией

Правительство Латвии утвердило план стоимостью 303 миллиона евро для укрепления укреплений вдоль восточной границы с россией и беларусью в рамках создания совместной Балтийской оборонительной линии.

Война •   •  20769 просмотра
"Зубы дракона" и противотанковые рвы: Латвия утвердила план укрепления границы с рф и белоруссией

Эстония, Франция и Польша призвали Еврокомиссию увеличить финансирование оборонной промышленности

Эстония, Франция и Польша призывают Европейскую комиссию увеличить финансирование оборонной промышленности для ускорения совместных закупок и производства военной техники по всей Европе.

Новости Мира •   •  13794 просмотра
Эстония, Франция и Польша призвали Еврокомиссию увеличить финансирование оборонной промышленности