Требования международных партнеров: Зеленский подписал законы о реформе корпоративного управления и электронных аграрных расписках

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона которые являются одним из важных условий сотрудничества с международными партнерами. Речь идет о законопроектах №5593-д и 9266. Об этом пишет УНН.

Детали

Согласно статусу на сайте ВР законопроект №5593-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государства возвращен с подписью главы государства.

Кроме того, проект Закона об электронных аграрных расписках (№9266) тоже возвращен с подписью президента Украины.

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Дополнение

В Министерстве экономики Украины уже отреагировали на подписание закона № 5593-д. В ведомстве отметили, что принятие закона является также частью евроинтеграционного процесса и программы с МВФ.

Кроме того, закон приближает Украину к стандартам ОЭСР и сбалансирует их с требованиями военного времени.

Президент подписал закон, который определяет правила корпоративного управления государственными предприятиями. Это позволяет вывести корпоративную реформу на новый уровень и масштабировать работу, которая длится уже 8 лет. Это также важный сигнал для инвесторов, который доказывает, что Украина будет действовать по понятным для цивилизованного мира правилам. Основой которых является системность и оценка эффективности для результативности - заявила первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Отмечается, что во время работы над законопроектом №5593-д Министерство привлекало проект технической поддержки от ЕБРР, экспертную помощь также оказывали представители международных организаций, среди которых ЕБРР, МВФ, ОЭСР, USAID, международные партнеры и народные депутаты Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который упрощает процесс изменения целевого назначения земли, чтобы быстрее привлекать инвестиции для восстановления Украины.