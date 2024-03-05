Требования международных партнеров: Зеленский подписал законы о реформе корпоративного управления и электронных аграрных расписках
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о реформе корпоративного управления и электронные аграрные расписки, которые одним из важных условий сотрудничества с международными партнерами.
"Четкий посыл для всех поставщиков": суд вынес решение в пользу ДОТ по закупке продовольствия для военных
Суд принял решение в пользу государственной системы продовольственных закупок Украины, отклонив иск, оспаривавший требования контракта, и подтвердив план системы по поставкам продовольствия в Вооруженные Силы в соответствии с установленными процедурами.
В ГСЧС рассказали об интеграции в Механизм гражданской защиты Европейского Союза.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям продолжает интеграцию в Механизм гражданской защиты ЕС, обсуждая потребности Украины в гуманитарном разминировании и сотрудничество с европейскими организациями в рамках Механизма.
В Киеве произошел масштабный пожар на территории экопарка "Осокорки"
Возле озера Тягле в киевском экопарке "Осокорки" вспыхнул крупный пожар травы и камыша, спасатели работают над его локализацией и тушением.
В ЕС начали пересмотр транспортного соглашения с Украиной, чтобы удовлетворить требования польских перевозчиков
Польша заявляет, что Европейская комиссия согласилась пересмотреть транспортное соглашение с Украиной, чтобы удовлетворить требования польских дальнобойщиков.
В Табаевке враг ведет активные боевые действия, однако ВСУ дают достойный отпор - Синегубов
Украинские военные дают достойный отпор российским оккупантам, которые активно пытаются достичь тактического успеха в Табаевке Харьковской области.
Генштаб: за сутки произошло 76 боевых столкновений на шести участках фронта
Во вторник украинские защитники выдержали более 70 российских штурмов на шести участках фронта.
В компании Meta назвали причину сбоя в работе Facebook и Instagram
Техническая проблема вызвала глобальный сбой, который на несколько часов заблокировал доступ к Facebook, Instagram и Messenger.
"Зубы дракона" и противотанковые рвы: Латвия утвердила план укрепления границы с рф и белоруссией
Правительство Латвии утвердило план стоимостью 303 миллиона евро для укрепления укреплений вдоль восточной границы с россией и беларусью в рамках создания совместной Балтийской оборонительной линии.
Эстония, Франция и Польша призвали Еврокомиссию увеличить финансирование оборонной промышленности
Эстония, Франция и Польша призывают Европейскую комиссию увеличить финансирование оборонной промышленности для ускорения совместных закупок и производства военной техники по всей Европе.