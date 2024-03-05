Правительство внесло в Раду законопроект о Государственном аграрном реестре: что он предусматривает
Киев • УНН
Правительство подало в парламент законопроект, который усовершенствует механизмы поддержки украинских фермеров.
Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 11063 "О Государственном аграрном реестре". Документ совершенствует механизм предоставления поддержки украинским аграриям. Об этом УНН сообщает со ссылкой на правительственный портал.
Детали
Как сообщается, проектом закона предлагается усовершенствовать механизм предоставления поддержки путем средств государственного и местных бюджетов, международной технической помощи, грантов в сельском хозяйстве или иной помощи.
Также согласно законопроекту, расширяется круг пользователей реестра. В частности, предоставляется возможность регистрироваться организациям водопользователей, субъектам агропромышленного комплекса, предприятиям отечественного машиностроения для АПК.
Законопроект также предусматривает возможность формирования выписок из Государственного аграрного реестра субъектам ДАРа, относительно информации о себе. Эта возможность также предоставляется третьим лицам, в частности, государственным органам, банкам и другим финансовым учреждениям, по реестровой информации о субъектах ДАР с согласия этих субъектов и в объемах, определенных этими субъектами.
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Законопроект также вносит дополнения в Законы Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины", "О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства Украины", "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве", "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой", в частности, в части обязательного использования данных ГАРа или его программных средств ведения при предоставлении государственной поддержки.
Также проектом закона предлагается привести положения, регулирующие функционирование Государственного аграрного реестра в соответствие с требованиями Закона Украины "О публичных электронных реестрах".
Напомним
1 марта премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров Украины одобрил и передает в Верховную Раду законопроект о Государственном аграрном реестре для расширения его функционала.
Правительство внесло в Раду законопроект о Государственном аграрном реестре: что он предусматривает
Правительство подало в парламент законопроект, который усовершенствует механизмы поддержки украинских фермеров.
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