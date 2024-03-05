Правительство внесло в Раду законопроект о Государственном аграрном реестре: что он предусматривает

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
  •  33377 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
  •  100963 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
  •  141645 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
  •  163038 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
  •  151466 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
04.03.24  •  154473 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  152845 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  240124 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  291489 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  249038 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Правительство внесло в Раду законопроект о Государственном аграрном реестре: что он предусматривает

Правительство внесло в Раду законопроект о Государственном аграрном реестре: что он предусматривает

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 10:56  •  2097 просмотра

Read in English

Правительство подало в парламент законопроект, который усовершенствует механизмы поддержки украинских фермеров.

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 11063 "О Государственном аграрном реестре". Документ совершенствует механизм предоставления поддержки украинским аграриям. Об этом УНН сообщает со ссылкой на правительственный портал. 

Детали 

Как сообщается, проектом закона предлагается усовершенствовать механизм предоставления поддержки путем средств государственного и местных бюджетов, международной технической помощи, грантов в сельском хозяйстве или иной помощи. 

Также согласно законопроекту, расширяется круг пользователей реестра. В частности, предоставляется возможность регистрироваться организациям водопользователей, субъектам агропромышленного комплекса, предприятиям отечественного машиностроения для АПК. 

Законопроект также предусматривает возможность формирования выписок из Государственного аграрного реестра субъектам ДАРа, относительно информации о себе. Эта возможность также предоставляется третьим лицам, в частности, государственным органам, банкам и другим финансовым учреждениям, по реестровой информации о субъектах ДАР с согласия этих субъектов и в объемах, определенных этими субъектами.

Кабмин работает над расширением программы компенсаций за приобретенную отечественную технику - Шмыгаль26 февраля 2024, 14:06 • 25468 просмотров

Законопроект также вносит дополнения в Законы Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины", "О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства Украины", "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве", "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой", в частности, в части обязательного использования данных ГАРа или его программных средств ведения при предоставлении государственной поддержки.

Также проектом закона предлагается привести положения, регулирующие функционирование Государственного аграрного реестра в соответствие с требованиями Закона Украины "О публичных электронных реестрах".

Напомним 

1 марта премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров Украины одобрил и передает в Верховную Раду законопроект о Государственном аграрном реестре для расширения его функционала. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ЭкономикаАгроновости
verkhovna-radaВерховная Рада
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Уряд вніс до Ради законопроєкт про Державний аграрний реєстр: що він передбачає
The Government Submitted a Draft Law on the State Agrarian Register to the Rada: What It Provides for
Новости по теме

Правительство внесло в Раду законопроект о Государственном аграрном реестре: что он предусматривает

Правительство подало в парламент законопроект, который усовершенствует механизмы поддержки украинских фермеров.

Экономика •   •  2097 просмотра
Правительство внесло в Раду законопроект о Государственном аграрном реестре: что он предусматривает

Подвинул Маска на пьедестале: Безос впервые с 2021 года возглавил рейтинг самых богатых людей

Джефф Безос вернул себе звание самого богатого человека мира после того, как акции Tesla упали, в результате чего состояние Илона Маска стало ниже состояния Безоса.

Экономика •   •  2404 просмотра
Подвинул Маска на пьедестале: Безос впервые с 2021 года возглавил рейтинг самых богатых людей

кремль отказался отправить танк "Армата" на фронт: в британской разведке объяснили причины

Британская разведка объясняет, что кремль отказался отправлять свои новые танки "Армата" в Украину из-за опасений репутационного ущерба от потерь и их ограниченного количества.

Война •   •  5164 просмотра
кремль отказался отправить танк "Армата" на фронт: в британской разведке объяснили причины

Бывший президент США Трамп выиграл праймериз республиканцев в Северной Дакоте

Дональд Трамп победил на республиканских праймериз в Северной Дакоте накануне голосования в "супервторник".

Новости Мира •   •  5219 просмотра
Бывший президент США Трамп выиграл праймериз республиканцев в Северной Дакоте

Языковой омбудсмен поднял тему обучения 600 тысяч украинских детей за рубежом на родном языке

Языковой омбудсмен обсудил с представителями Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) обеспечение образования на украинском языке для более 600 000 украинских детей, проживающих за рубежом.

Общество •   •  7108 просмотра
Языковой омбудсмен поднял тему обучения 600 тысяч украинских детей за рубежом на родном языке

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана.

Политика •   •  19309 просмотра
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Федор Вениславский предположил возможность расширения на законодательном уровне права применения санкций к поставщикам, которые не выполняют своих обязательств перед государственными заказчиками, такими как министерство обороны.

Общество •   •  33377 просмотра
Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

ЕС представит меры по стимулированию военной промышленности в ответ на российское вторжение в Украину

Европейская комиссия готовится предложить меры по переориентации предприятий оборонно-промышленного комплекса на увеличение производства военной продукции для европейской обороны в ответ на вторжение России в Украину.

Война •   •  9454 просмотра
ЕС представит меры по стимулированию военной промышленности в ответ на российское вторжение в Украину

Bloomberg: Макрон объявит о поддержке Францией чешского плана закупить 800 тыс. боеприпасов для Украины из-за пределов ЕС

Макрон объявит о поддержке Францией чешского плана закупки сотен тысяч артиллерийских снарядов из стран, не являющихся членами ЕС, для помощи Украине.

Война •   •  10379 просмотра
Bloomberg: Макрон объявит о поддержке Францией чешского плана закупить 800 тыс. боеприпасов для Украины из-за пределов ЕС

"Это вряд ли ускорит процесс": Игнат призвал не нагнетать градус относительно передачи ракет Taurus Украине

Решение Германии о передаче Украине ракет Taurus не будет ускорено из-за беспокойства по этому поводу в украинском обществе, заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Война •   •  9582 просмотра
"Это вряд ли ускорит процесс": Игнат призвал не нагнетать градус относительно передачи ракет Taurus Украине