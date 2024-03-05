Уряд вніс до Ради законопроєкт про Державний аграрний реєстр: що він передбачає
Київ • УНН
Уряд подав до парламенту законопроект, який удосконалить механізми підтримки українських фермерів.
Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 11063 "Про Державний аграрний реєстр". Документ вдосконалює механізм надання підтримки українським аграріям. Про це УНН повідомляє із посиланням на урядовий портал.
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Як повідомляється, проєктом закону пропонується вдосконалити механізм надання підтримки шляхом коштів державного та місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги, грантів у сільському господарстві чи іншої допомоги.
Також згідно з законопроєктом, розширюється коло користувачів реєстру. Зокрема, надається можливість реєструватись організаціям водокористувачів, суб’єктам агропромислового комплексу, підприємствам вітчизняного машинобудування для АПК.
Законопроєкт також передбачає можливість формування витягів з Державного аграрного реєстру суб’єктам ДАРу, стосовно інформації про себе. Ця можливість також надається третім особам, зокрема, державним органам, банкам та іншим фінансовим установам, щодо реєстрової інформації про суб’єктів ДАР за згодою цих суб’єктів та обсягах, що визначені цими суб’єктами.
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Законопроєкт також вносить доповнення до Законів України "Про державну підтримку сільського господарства України", "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва України", "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві", "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою", зокрема, в частині обов’язкового використання даних ДАРу або його програмних засобів ведення під час надання державної підтримки.
Також проєктом закону пропонується привести положення, які регулюють функціонування Державного аграрного реєстру у відповідність до вимог Закону України "Про публічні електронні реєстри".
Нагадаємо
1 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів України схвалив і передає до Верховної Ради законопроєкт про Державний аграрний реєстр для розширення його функціоналу.