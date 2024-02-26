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Кабмін працює над розширенням програми компенсацій за придбану вітчизняну техніку - Шмигаль

Київ • УНН

 • 27449 перегляди

Уряд планує розширити перелік обладнання українського виробництва, при купівлі якого можна отримати державну компенсацію.

Кабмін працює над розширенням програми компенсацій за придбану вітчизняну техніку - Шмигаль

Кабінет міністрів планує розширити перелік техніки українського виробництва, кошти за купівлю якої держава буде компенсувати. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на форумі "Зроблено в Україні", передає УНН.

Деталі

"Другий інструмент - це компенсації. У держбюджет на 2024 рік ми заклали 1 млрд гривень на компенсацію коштів за придбану сільгосптехніку вітчизняного виробництва. В перспективі це може створити 9 тис. нових робочих місць та згенерувати до 1,5 млрд гривень податків у наш бюджет. Бачимо, що ця програма є надзвичайно затребуваною - маємо вже 4 тис. заявок. Тому плануємо поширити такий самий же механізм на всю техніку, що вироблена в Україні. На спеціальну і будівельну, комунальну та іншу техніку тощо", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що програма компенсацій має стати стимулом, що вдихне нове життя в український автопром і "одночасно це оновить технічні потужності громад і підприємств, прискорить відновлення та модернізацію.

Нагадаємо

Український уряд має намір активізувати програму "Шкільний автобус", яка передбачає закупівлю 1,5 тис. автобусів за три роки у вітчизняного виробника.

Павло Башинський

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