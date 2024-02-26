Кабмін працює над розширенням програми компенсацій за придбану вітчизняну техніку - Шмигаль
Київ • УНН
Уряд планує розширити перелік обладнання українського виробництва, при купівлі якого можна отримати державну компенсацію.
Кабінет міністрів планує розширити перелік техніки українського виробництва, кошти за купівлю якої держава буде компенсувати. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на форумі "Зроблено в Україні", передає УНН.
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"Другий інструмент - це компенсації. У держбюджет на 2024 рік ми заклали 1 млрд гривень на компенсацію коштів за придбану сільгосптехніку вітчизняного виробництва. В перспективі це може створити 9 тис. нових робочих місць та згенерувати до 1,5 млрд гривень податків у наш бюджет. Бачимо, що ця програма є надзвичайно затребуваною - маємо вже 4 тис. заявок. Тому плануємо поширити такий самий же механізм на всю техніку, що вироблена в Україні. На спеціальну і будівельну, комунальну та іншу техніку тощо", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що програма компенсацій має стати стимулом, що вдихне нове життя в український автопром і "одночасно це оновить технічні потужності громад і підприємств, прискорить відновлення та модернізацію.
Нагадаємо
Український уряд має намір активізувати програму "Шкільний автобус", яка передбачає закупівлю 1,5 тис. автобусів за три роки у вітчизняного виробника.