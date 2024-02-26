Україна хоче закупити 1,5 тис. шкільних автобусів у вітчизняного виробника - Шмигаль
Київ • УНН
Український уряд планує закупити 1 500 шкільних автобусів у вітчизняних виробників протягом трьох років в межах ініціативи з підтримки місцевих виробників.
Український уряд має намір активізувати програму "Шкільний автобус", яка передбачає закупівлю 1,5 тис. автобусів за три роки у вітчизняного виробника. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на форумі "Зроблено в Україні", передає кореспондент УНН.
Плануємо найближчим часом задіяти низку інструментів допомоги вітчизняному товаровиробнику. Перший інструмент - публічні закупівлі. Будемо розширювати перелік категорій товарів, що мають закуповуватися у локального виробника, зокрема, ідеться про розширення локалізації на оборонні закупівлі. Додатковим стимулом буде активізація програми "Шкільний автобус". Це закупівля 1,5 тис. автобусів за три роки у українських виробників
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