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Зеленський доручив розробити програму кешбеку "Купуй українське" для підтримки вітчизняного бізнесу

Київ • УНН

 • 25327 перегляди

Президент Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити програму повернення коштів "Купуй українське", щоб підтримати місцевий бізнес та зберегти українські гроші в обігу в країні.

Зеленський доручив розробити програму кешбеку "Купуй українське" для підтримки вітчизняного бізнесу

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити практичні кроки для підтримки українських підприємств, серед них - розробка програми українського кешбеку "Купуй українське".

Про це президент заявив під час виступу на форумі "Зроблено в Україні", передає УНН.

Деталі

Ми повинні зробити все можливе, щоб як найбільше українських підприємств змогли зберегти та масштабувати свою роботу. Я доручив Кабміну розробити кілька практичних кроків (для підтримки підприємців - ред.). Зокрема, розробляється програма українського кешбеку "Купуй українське", коли за купівлю визначених типів зроблених в Україні товарів та послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку

- сказав Зеленський. 

 Він підкреслив, що "наше завдання - щоб українські гроші залишились в Україні та працювали в Україні. Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема і оборонні".

Вже готуються параметри українського кешбеку: фінансовий та технічний. Маємо постаратися, щоб ця програма почала працювати у цьому році. Також уряд України розробить та представить відповідні кроки, щоб розширити в Україні локалізацію виробництв, в тому числі, виробництв зброї та техніки, яку використовують наші воїни. Мають бути ліквідовані бар’єри, про які говорять десятиліттями, які заважають створювати нові і розширювати існуючі виробництва

- додав президент.

Нагадаємо

До 40% податків від купівлі українських товарів повертається до українського бюджету. 

Павло Башинський

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