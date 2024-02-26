Зеленський доручив розробити програму кешбеку "Купуй українське" для підтримки вітчизняного бізнесу
Київ • УНН
Президент Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити програму повернення коштів "Купуй українське", щоб підтримати місцевий бізнес та зберегти українські гроші в обігу в країні.
Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити практичні кроки для підтримки українських підприємств, серед них - розробка програми українського кешбеку "Купуй українське".
Про це президент заявив під час виступу на форумі "Зроблено в Україні", передає УНН.
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Ми повинні зробити все можливе, щоб як найбільше українських підприємств змогли зберегти та масштабувати свою роботу. Я доручив Кабміну розробити кілька практичних кроків (для підтримки підприємців - ред.). Зокрема, розробляється програма українського кешбеку "Купуй українське", коли за купівлю визначених типів зроблених в Україні товарів та послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку
Він підкреслив, що "наше завдання - щоб українські гроші залишились в Україні та працювали в Україні. Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема і оборонні".
Вже готуються параметри українського кешбеку: фінансовий та технічний. Маємо постаратися, щоб ця програма почала працювати у цьому році. Також уряд України розробить та представить відповідні кроки, щоб розширити в Україні локалізацію виробництв, в тому числі, виробництв зброї та техніки, яку використовують наші воїни. Мають бути ліквідовані бар’єри, про які говорять десятиліттями, які заважають створювати нові і розширювати існуючі виробництва
Нагадаємо
До 40% податків від купівлі українських товарів повертається до українського бюджету.