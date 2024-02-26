Зеленский поручил разработать программу кэшбэка "Покупай украинское" для поддержки отечественного бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать практические шаги для поддержки украинских предприятий, среди них - разработка программы украинского кэшбэка "Покупай украинское".

Об этом президент заявил во время выступления на форуме "Сделано в Украине", передает УНН.

Детали

Мы должны сделать все возможное, чтобы как можно больше украинских предприятий смогли сохранить и масштабировать свою работу. Я поручил Кабмину разработать несколько практических шагов (для поддержки предпринимателей - ред.). В частности, разрабатывается программа украинского кэшбека "Покупай украинское", когда за покупку определенных типов сделанных в Украине товаров и услуг граждане Украины смогут получить возврат части средств на специальную карточку - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что "наша задача - чтобы украинские деньги остались в Украине и работали в Украине. Это налоги, это зарплаты наших воинов, это возможности нашего государства, в том числе и оборонные".

Уже готовятся параметры украинского кэшбека: финансовый и технический. Должны постараться, чтобы эта программа начала работать в этом году. Также правительство Украины разработает и представит соответствующие шаги, чтобы расширить в Украине локализацию производств, в том числе, производств оружия и техники, которую используют наши воины. Должны быть ликвидированы барьеры, о которых говорят десятилетиями, которые мешают создавать новые и расширять существующие производства - добавил Президент.

Напомним,

До 40% налогов от покупки украинских товаров возвращается в украинский бюджет.