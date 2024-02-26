Зеленский поручил разработать программу кэшбэка "Покупай украинское" для поддержки отечественного бизнеса
Президент Зеленский поручил Кабинету Министров разработать программу возврата средств "Покупай украинское", чтобы поддержать местный бизнес и сохранить украинские деньги в обращении в стране.
Украина усиливает линию обороны на Авдеевском направлении - Тарнавский
Российско-оккупационные войска увеличили количество наземных штурмов до рекордного уровня за последние две недели на Таврическом направлении, сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".
"Новые инструменты этой войны": Боррель собирается предложить ЕС создать фонд помощи Украине для разработки дронов и ИИ
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель предложит сосредоточить помощь ЕС Украине на разработке беспилотников и искусственного интеллекта как новых инструментов в войне против россии.
СБУ задержала жителя Николаевщины, который во время оккупации обустроил полевую кухню для боевиков кадырова
Служба безопасности Украины разоблачила коллаборанта, который во время боев за Николаев и оккупации части области кормил кадыровцев и ремонтировал им технику. После освобождения Николаевщины коллаборант скрывался в Хмельницком.
рф "симметрично" ответит в случае конфискации ее зарубежных активов - Bloomberg
Министр финансов рф заявил, что россия даст "симметричный" ответ на любые действия США и их союзников, направленные на замороженные активы за рубежом.
В Украине стартует платформа "Сделано в Украине" - Зеленский
Президент Зеленский запустил платформу "Сделано в Украине" для укрепления экономических связей между государством и украинским бизнесом.
Свириденко рассказала, какие товары должны иметь не менее 20% украинской компоненты
Свириденко объявил, что коммунальная техника, специализированная техника и машины для разминирования должны иметь не менее 20% украинской составляющей, чтобы расширить локализацию определенных товаров.
Украина должна бороться за полное восстановление силы международного права в отношении Крыма - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Украина может вернуть из оккупации свою землю и людей. Кроме того, Киев может привлечь Россию к справедливой ответственности за содеянное.
"Главный урок польской блокады - нам нужны реформы, чтобы выдержать конкуренцию" - Кацуба
"Главный урок польской блокады - нам нужны реформы, чтобы выдержать конкуренцию" - Кацуба.
До 40% возвращается в виде налогов при покупке украинских товаров
До 40% налогов от покупки украинских товаров возвращается в украинский бюджет.