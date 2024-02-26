До 40% повертається у вигляді податків при купівлі українських товарів
Київ • УНН
До 40% податків від купівлі українських товарів повертається до українського бюджету.
У вигляді податків при купівлі українських товарів у бюджет України повертається до 40%. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко під час форуму "Зроблено в Україні", передає кореспондент УНН.
Дуже важливо, що до 40% повертається у вигляді податків при купівлі українських товарів. Звичайно нам потрібно повертати наших співгромадян і купуючи українську, виробляючи українське ми створюємо робочі місця, й повертаючись українці витрачають кошти на купівлю українського
Окрім того, вона повідомила, що є мета змінити структуру економіки України, а саме наростити частку в переробної промисловості в загальній структурі ВВП.
Доповнення
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що, попри триваючу війну, Україні вдалося зберегти економіку.
У січні ВВП зріс на 3,5% завдяки розширенню логістичних можливостей та зростанню інвестиційного попиту.