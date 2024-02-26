До 40% возвращается в виде налогов при покупке украинских товаров

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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

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На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
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На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

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ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
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ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
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Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
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С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
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Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну
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Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский
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В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский

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До 40% возвращается в виде налогов при покупке украинских товаров

До 40% налогов от покупки украинских товаров возвращается в украинский бюджет.

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До 40% возвращается в виде налогов при покупке украинских товаров

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эта неделя принесет нервозность, усталость и рассеянность для многих знаков Зодиака из-за соединения Солнца, Меркурия и Сатурна в знаке Рыб, считает астролог.

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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

В Херсонской области обнаружены грузовики с темнокожими наемниками вс рф: их перемещают в направлении побережья Днепра

По информации партизан украинской партизанской группировки "АТЕШ", в Херсонской области зафиксировано движение грузовиков с чернокожими наемниками и катерами в направлении побережья Днепра для поддержки российских операций по переправе через реку и атак на украинские позиции.

Война •   •  8508 просмотра
В Херсонской области обнаружены грузовики с темнокожими наемниками вс рф: их перемещают в направлении побережья Днепра

Нацкомиссия по ценным бумагам утвердила выпуск акций "Энергоатома"

Национальная комиссия по ценным бумагам одобрила выпуск акций НАЭК "Энергоатом", завершив его преобразование в акционерное общество.

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Нацкомиссия по ценным бумагам утвердила выпуск акций "Энергоатома"

Враг подтянул росгвардейцев на границу вблизи Купянска - Евлаш о ситуации на Харьковском направлении

Противник подтянул на Купянское направление резервы росгвардии, чтобы усилить свой кордон и не допустить прорыва украинских диверсантов, опасаясь повторения прошлогодней активной диверсионной деятельности в этом районе.

Война •   •  12718 просмотра
Враг подтянул росгвардейцев на границу вблизи Купянска - Евлаш о ситуации на Харьковском направлении

россия продолжит использовать энергию как оружие - британская разведка

Британская разведка пришла к выводу, что россия, вероятно, продолжит использовать энергию как оружие.

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россия продолжит использовать энергию как оружие - британская разведка

Из банковской семьи Ротшильдов: в возрасте 87 лет умер финансист Джейкоб Ротшильд

Лорд Джейкоб Ротшильд, выдающийся британский финансист и член банковской семьи Ротшильдов, умер в возрасте 87 лет.

Экономика •   •  9990 просмотра
Из банковской семьи Ротшильдов: в возрасте 87 лет умер финансист Джейкоб Ротшильд

На деоккупированной Херсонщине обнаружено и обезврежено более 150 тысяч взрывоопасных предметов

Саперы обследовали 210 476,7 га территории деоккупированной Херсонской области, обнаружили и обезвредили более 150 тысяч взрывоопасных предметов.

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На деоккупированной Херсонщине обнаружено и обезврежено более 150 тысяч взрывоопасных предметов

Польские фермеры заблокировали движение на границе с Германией

Польские фермеры заблокировали автомагистраль А2 возле немецкого пограничного перехода до 13:00 в знак протеста против аграрной политики ЕС, угрожая продолжить или начать новые блокады.

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Польские фермеры заблокировали движение на границе с Германией

Германия пытается тайно договориться с Индией о закупке снарядов для Украины - СМИ

Германия ведет тайные переговоры с Индией о закупке боеприпасов для поддержки Украины через посредников, поскольку Индия поддерживает дружеские связи с россией.

Война •   •  50048 просмотра
Германия пытается тайно договориться с Индией о закупке снарядов для Украины - СМИ