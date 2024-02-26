В виде налогов при покупке украинских товаров в бюджет Украины возвращается до 40%. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко во время форума "Сделано в Украине", передает корреспондент УНН.

Очень важно, что до 40% возвращается в виде налогов при покупке украинских товаров. Конечно нам нужно возвращать наших сограждан и покупая украинский, производя украинское мы создаем рабочие места, и возвращаясь украинцы тратят средства на покупку украинского - рассказала Свириденко.

Кроме того, она сообщила, что есть цель изменить структуру экономики Украины, а именно нарастить долю в перерабатывающей промышленности в общей структуре ВВП.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, несмотря на продолжающуюся войну, Украине удалось сохранить экономику.

В январе ВВП вырос на 3,5% благодаря расширению логистических возможностей и росту инвестиционного спроса.