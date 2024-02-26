До 40% возвращается в виде налогов при покупке украинских товаров
До 40% налогов от покупки украинских товаров возвращается в украинский бюджет.
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
Эта неделя принесет нервозность, усталость и рассеянность для многих знаков Зодиака из-за соединения Солнца, Меркурия и Сатурна в знаке Рыб, считает астролог.
В Херсонской области обнаружены грузовики с темнокожими наемниками вс рф: их перемещают в направлении побережья Днепра
По информации партизан украинской партизанской группировки "АТЕШ", в Херсонской области зафиксировано движение грузовиков с чернокожими наемниками и катерами в направлении побережья Днепра для поддержки российских операций по переправе через реку и атак на украинские позиции.
Нацкомиссия по ценным бумагам утвердила выпуск акций "Энергоатома"
Национальная комиссия по ценным бумагам одобрила выпуск акций НАЭК "Энергоатом", завершив его преобразование в акционерное общество.
Враг подтянул росгвардейцев на границу вблизи Купянска - Евлаш о ситуации на Харьковском направлении
Противник подтянул на Купянское направление резервы росгвардии, чтобы усилить свой кордон и не допустить прорыва украинских диверсантов, опасаясь повторения прошлогодней активной диверсионной деятельности в этом районе.
россия продолжит использовать энергию как оружие - британская разведка
Британская разведка пришла к выводу, что россия, вероятно, продолжит использовать энергию как оружие.
Из банковской семьи Ротшильдов: в возрасте 87 лет умер финансист Джейкоб Ротшильд
Лорд Джейкоб Ротшильд, выдающийся британский финансист и член банковской семьи Ротшильдов, умер в возрасте 87 лет.
На деоккупированной Херсонщине обнаружено и обезврежено более 150 тысяч взрывоопасных предметов
Саперы обследовали 210 476,7 га территории деоккупированной Херсонской области, обнаружили и обезвредили более 150 тысяч взрывоопасных предметов.
Польские фермеры заблокировали движение на границе с Германией
Польские фермеры заблокировали автомагистраль А2 возле немецкого пограничного перехода до 13:00 в знак протеста против аграрной политики ЕС, угрожая продолжить или начать новые блокады.
Германия пытается тайно договориться с Индией о закупке снарядов для Украины - СМИ
Германия ведет тайные переговоры с Индией о закупке боеприпасов для поддержки Украины через посредников, поскольку Индия поддерживает дружеские связи с россией.