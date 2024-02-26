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Украина хочет закупить 1,5 тыс. школьных автобусов у отечественного производителя - Шмыгаль

Украина хочет закупить 1,5 тыс. школьных автобусов у отечественного производителя - Шмыгаль

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 13:43  •  11440 просмотра

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Украинское правительство планирует закупить 1 500 школьных автобусов у отечественных производителей в течение трех лет в рамках инициативы по поддержке местных производителей.

Украинское правительство намерено активизировать программу "Школьный автобус", которая предусматривает закупку 1,5 тыс. автобусов за три года у отечественного производителя. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на форуме "Сделано в Украине", передает корреспондент УНН.

Планируем в ближайшее время задействовать ряд инструментов помощи отечественному товаропроизводителю. Первый инструмент - публичные закупки. Будем расширять перечень категорий товаров, которые должны закупаться у локального производителя, в частности, речь идет о расширении локализации на оборонные закупки. Дополнительным стимулом будет активизация программы "Школьный автобус". Это закупка 1,5 тыс. автобусов за три года у украинских производителей

- сказал Шмыгаль.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать практические шаги для поддержки украинских предприятий, среди них - разработка программы украинского кэшбэка "Покупай украинское".

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Україна хоче закупити 1,5 тис. шкільних автобусів у вітчизняного виробника - Шмигаль
Ukraine wants to buy 1.5 thousand school buses from domestic manufacturer - Shmyhal
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