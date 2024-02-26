Кабмин работает над расширением программы компенсаций за приобретенную отечественную технику - Шмыгаль

Кабинет министров планирует расширить перечень техники украинского производства, средства за покупку которой государство будет компенсировать. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на форуме "Сделано в Украине", передает УНН.

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"Второй инструмент - это компенсации. В госбюджет на 2024 год мы заложили 1 млрд гривен на компенсацию средств за приобретенную сельхозтехнику отечественного производства. В перспективе это может создать 9 тыс. новых рабочих мест и сгенерировать до 1,5 млрд гривен налогов в наш бюджет. Видим, что эта программа чрезвычайно востребована - имеем уже 4 тыс. заявок. Поэтому планируем распространить такой же механизм на всю технику, произведенную в Украине. На специальную и строительную, коммунальную и другую технику и т.д.", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что программа компенсаций должна стать стимулом, который вдохнет новую жизнь в украинский автопром и "одновременно это обновит технические мощности общин и предприятий, ускорит восстановление и модернизацию.

Напомним,

Украинское правительство намерено активизировать программу "Школьный автобус", которая предусматривает закупку 1,5 тыс. автобусов за три года у отечественного производителя.