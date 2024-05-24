В результате полномасштабной войны было уничтожено около 30% всего потенциала агросектора - Минагро

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМинистерство аграрной политики и продовольствия Украины
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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  100083 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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23 мая 2024, 09:55  •  123393 просмотра

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Из-за полномасштабного российского вторжения было потеряно около 30% сельскохозяйственного потенциала Украины, около 20% сельскохозяйственных угодий находятся под оккупацией, а значительные территории заминированы или загрязнены взрывчатыми веществами.

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В результате полномасштабной войны было уничтожено около 30% всего потенциала агросектора - Минагро

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Украина исключила каннабис, его смолу, экстракты и настойки из списка особо опасных веществ, разрешив выращивание в медицинских и промышленных целях.

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Правительство исключило каннабис, его смолу, экстракты и настойки из перечня особо опасных веществ

На Кропивницкий район была вражеская ракетная атака, жертв и разрушений не фиксировали - ОВА

Жертв и разрушений в результате вражеского ракетного обстрела в Кропивницком районе нет.

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Карета скорой помощи, перевозившая тяжелобольную пожилую женщину, проваливалась в выбоины на дороге, разрушенной тяжелой техникой агрокомпаний "Кернел" и "Украинская молочная компания", что едва не помешало ей вовремя добраться до больницы.

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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

В рф заявили, что за террактом в "Крокус Сити Холл" стоит "Исламское государство"

россия заявляет, что группировка «Вилаят Хорасан» так называемого «Исламского государства» координировала теракт в «Крокус Сити Холле» под Москвой через интернет из афганско-пакистанского региона.

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В рф заявили, что за террактом в "Крокус Сити Холл" стоит "Исламское государство"

В Сухопутных войсках рассказали, что ожидает осужденных, которые решат мобилизоваться

Прохождение военной службы осужденными, которые воспользуются правом на заключение контракта с ВСУ, не будет иметь практически никаких особенностей, кроме того, что они будут проходить эту службу в специализированных подразделениях.

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В Сухопутных войсках рассказали, что ожидает осужденных, которые решат мобилизоваться

россия использует передовые методы глушения, чтобы вывести из строя Starlink - Федоров

По словам министра цифровых технологий Украины Михаила Федорова, россия использует все более изощренные средства, чтобы перекрыть Украине доступ к спутниковой интернет-сети Starlink.

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Румыния высылает российского дипломата за деятельность, которая противоречит Венской конвенции

Румыния выслала российского дипломата за деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях, а россия же пообещала дать «адекватный ответ».

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Румыния высылает российского дипломата за деятельность, которая противоречит Венской конвенции

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россия перебросила подразделения из своего "Африканского корпуса", чтобы присоединиться к регулярным российским войскам и наемникам в наступлении на Волчанск в Харьковской области Украины.

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В рамках реформы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины его штат планируется сократить на 60%, а уволенный личный состав будет использован для укомплектования органов оперативного и тактического командования и управления, а также боевых воинских частей.

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Во время реформы Генштаба его штат планируют уменьшить на 60%