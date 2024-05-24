В результате полномасштабной войны было уничтожено около 30% всего потенциала агросектора - Минагро

Из-за полномасштабного вторжения было потеряно около 30% общего потенциала агросектора, а около 20% сельскохозяйственных земель находится под оккупацией. Значительные площади земель заминированы или загрязнены взрывоопасными предметами. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия, пишет УНН.

"Вызовы, с которыми сталкивается украинский аграрный сектор - беспрецедентные. В результате полномасштабной войны было уничтожено около 30% всего потенциала агросектора, почти 20% сельскохозяйственных земель оккупировано. Большие площади заминированы или загрязнены взрывоопасными предметами. Поэтому вопрос обеспечения финансирования и поддержки сельхозпроизводителей, актуален как никогда. Государственный аграрный реестр и Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве были созданы именно с этой целью", - об этом сказал Государственный секретарь Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Виктор Канцурак во время открытия онлайн-воркшопа для банковских учреждений по новым инструментам финансирования малых и средних агропроизводителей.

Мероприятие было организовано Минагрополитики совместно с ДАР и Фондом частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Член правления Фонда Инесса Андриетти отметила, что согласно опросу более 2 тысяч малых фермеров, большинство аграриев намерены расширить производственные площади и привлечь инвестиции для этого.

"56% агропроизводителей в 2024 году планируют расширить производства, а 53% фермеров собираются получить инвестиционные кредиты на приобретение земли. Эти данные дают понимание, насколько гарантии Фонда являются востребованными среди аграриев сегодня", - отметила Андриетти.

Напомним

Правительство готово бесплатно предоставить семена подсолнечника аграриям из прифронтовых и пострадавших территорий, которые ранее подавали заявки на получение семян кукурузы, однако для них не хватило запасов.