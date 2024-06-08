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В Україні запровадять реєстр земель, які потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами

В Україні запровадять реєстр земель, які потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами

Київ • УНН

 • 65702 перегляди

Україна створить перший державний реєстр територій, потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами, який буде систематично оновлюватися інформацією з різних джерел і охоплювати всі постраждалі території, дозволяючи автоматично відстежувати хід розмінування і надаючи важливі дані фермерам, місцевій владі, інвесторам і проектам з відновлення.

Україна створить перший державний реєстр територій, потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами. Реєстр, розроблений Міністерством економіки та МВС, буде адмініструватися Державною службою з надзвичайних ситуацій, тоді як Центр гуманітарного розмінування займеться технічними аспектами. Реєстр запрацює після його офіційного запуску ДСНС. Про це повідомили у Мінекономіки, пише УНН.

Деталі

Створення реєстру – важливий крок у сфері гуманітарного розмінування. Його запуск дозволить автоматизувати та прискорити цілу низку процесів. Наприклад, за допомоги реєстру ми зможемо відстежувати стан розмінування територій практично в реальному часі та ефективно планувати подальшу роботу з розмінування. Фермери – отримувати витяги про статус своїх земель:  забруднені вони чи очищені. Місцева влада – контролювати стан сільгоспземель, щодо яких вона ухвалила рішення про місцеві податкові пільги  на підставі висновків про забруднення територій. Інформація, що міститиметься в реєстрі буде важливою для інвесторів та для реалізації проєктів з відновлення України

каже заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Реєстр, що містить дані про забруднені вибухонебезпечними предметами території, буде систематично оновлюватися за допомогою інформації з різних джерел. Зокрема, Центр гуманітарного розмінування внесе відомості про результати нетехнічного обстеження земель та діяльність протимінних операторів. Державні органи нададуть інформацію про розмінування та очищення територій, тоді як місцеві влади доповнять реєстр відомостями про обстежені ділянки, забруднення яких спричинило податкові пільги для власників.

Дані для реєстру також можуть бути зібрані за допомогою супутникових знімків та сканувальних технологій. Реєстр охоплюватиме усі території, що постраждали від бойових дій, але з тих, де вибухонебезпечні предмети були виявлені і знешкоджені, інформація буде вилучатися.

Нагадаємо

Програма з відшкодування витрат аграріям за розмінування територій вже розпочалась. Фермери можуть отримати 80% компенсації витрат вартості розмінування земель, також держава виплатить компенсації тим, хто вже очистив свої ділянки і почав на них працювати.

Мінагрополітики доопрацьовує низку проєктів щодо впровадження земельної реформи08.06.24, 02:30 • 42938 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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