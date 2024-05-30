В Україні запрацювала програма з компенсації аграріям витрат за розмінування земель
Київ • УНН
В Україні запущена програма з компенсації фермерам 80% витрат на розчищення їх земель від мін, а також виплати компенсацій тим, хто вже розчистив свої земельні ділянки і почав на них працювати.
Програма з відшкодування витрат аграріям за розмінування територій вже розпочалась. Фермери можуть отримати 80% компенсації витрат вартості розмінування земель, також держава виплатить компенсації тим, хто вже очистив свої ділянки і почав на них працювати.
Пише УНН з посиланням на Міністерство економіки.
Запрацювала програма, яка, за нашими очікуваннями, допоможе швидше повернути забруднені мінами землі до господарського використання. Держава компенсуватиме фермерам 80% витрат вартості розмінування земель, а також виплатить компенсації тим, хто вже очистив свої ділянки і почав на них працювати. Це важливий крок до створення повноцінного ринку послуг з розмінування та формування конкурентних, ринкових цін від операторів на очищення території України. Адже попит формуватиме пропозицію, а відповідно, ми сподіваємось, здешевить процес і пришвидшить процес розмінування
У програмі можуть взяти участь аграрії, чиї землі були розміновані сертифікованими операторами протимінної діяльності (ОПМД) в період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року.
Обов'язкові умови для участі у програмі:- землі повинні знаходитися на деокупованій території поза зоною бойових дій;- факт забруднення ділянок має бути підтверджений Центром протимінної діяльності за результатами нетехнічного обстеження сертифікованим ОПМД;
- аграрій не перебуває під санкціями, а кінцевий власник товаровиробника не є громадянином держави-агресора;
- фермер не має податкового боргу, а його підприємство не перебуває в стадії ліквідації чи банкрутства.
Якщо всі необхідні документи надані, а умови виконані, Центр включає аграрія до списку фермерів, які мають право на компенсацію. Цей список розглядає Комісія з розгляду питань, пов'язаних з наданням компенсації витрат за гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель, яка приймає остаточне рішення.
Фермер отримає компенсацію у розмірі 80% від суми, витраченої на оплату послуг з розмінування, якщо фактична ціна не перевищує вартість, визначену відповідно до методологічних рекомендацій Мінекономіки.
Якщо ж вартість послуг вища, то уряд компенсує 80% від вартості, розрахованої за методологічними рекомендаціями.
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