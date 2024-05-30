В Україні запрацювала програма з компенсації аграріям витрат за розмінування земель

Програма з відшкодування витрат аграріям за розмінування територій вже розпочалась. Фермери можуть отримати 80% компенсації витрат вартості розмінування земель, також держава виплатить компенсації тим, хто вже очистив свої ділянки і почав на них працювати.

Пише УНН з посиланням на Міністерство економіки.

Запрацювала програма, яка, за нашими очікуваннями, допоможе швидше повернути забруднені мінами землі до господарського використання. Держава компенсуватиме фермерам 80% витрат вартості розмінування земель, а також виплатить компенсації тим, хто вже очистив свої ділянки і почав на них працювати. Це важливий крок до створення повноцінного ринку послуг з розмінування та формування конкурентних, ринкових цін від операторів на очищення території України. Адже попит формуватиме пропозицію, а відповідно, ми сподіваємось, здешевить процес і пришвидшить процес розмінування