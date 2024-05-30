В Украине заработала программа по компенсации аграриям расходов за разминирование земель
Киев • УНН
В Украине запущена программа по компенсации фермерам 80% расходов на расчистку их земель от мин, а также выплаты компенсаций тем, кто уже расчистил свои земельные участки и начал на них работать.
Программа по возмещению расходов аграриям за разминирование территорий уже началась. Фермеры могут получить 80% компенсации затрат стоимости разминирования земель, также государство выплатит компенсации тем, кто уже очистил свои участки и начал на них работать.
Пишет УНН со ссылкой на Министерство экономики.
Заработала программа, которая, по нашим ожиданиям, поможет быстрее вернуть загрязненные минами земли к хозяйственному использованию. Государство будет компенсировать фермерам 80% расходов стоимости разминирования земель, а также выплатит компенсации тем, кто уже очистил свои участки и начал на них работать. Это важный шаг к созданию полноценного рынка услуг по разминированию и формированию конкурентных, рыночных цен от операторов на очистку территории Украины. Ведь спрос будет формировать предложение, а соответственно, мы надеемся, удешевит процесс и ускорит процесс разминирования
В программе могут принять участие аграрии, чьи земли были разминированы сертифицированными операторами противоминной деятельности (ОПМД) в период с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года.
Обязательные условия для участия в программе:- Земли должны находиться на неоккупированной территории вне зоны боевых действий; - факт загрязнения участков должен быть подтвержден Центром противоминной деятельности по результатам нетехнического обследования сертифицированным ОПМД;
- аграрий не находится под санкциями, а конечный владелец товаропроизводителя не является гражданином государства-агрессора;
- фермер не имеет налогового долга, а его предприятие не находится в стадии ликвидации или банкротства.
Если все необходимые документы предоставлены и условия выполнены, центр включает агрария в список фермеров, имеющих право на компенсацию. Этот список рассматривает Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением компенсации расходов за гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель, которая принимает окончательное решение.
Фермер получит компенсацию в размере 80% от суммы, потраченной на оплату услуг по разминированию, если фактическая цена не превышает стоимость, определенную в соответствии с методологическими рекомендациями Минэкономики.
Если же стоимость услуг выше, то правительство компенсирует 80% от стоимости, рассчитанной по методологическим рекомендациям.
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