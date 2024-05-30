В Украине заработала программа по компенсации аграриям расходов за разминирование земель

Программа по возмещению расходов аграриям за разминирование территорий уже началась. Фермеры могут получить 80% компенсации затрат стоимости разминирования земель, также государство выплатит компенсации тем, кто уже очистил свои участки и начал на них работать.

Пишет УНН со ссылкой на Министерство экономики.

Заработала программа, которая, по нашим ожиданиям, поможет быстрее вернуть загрязненные минами земли к хозяйственному использованию. Государство будет компенсировать фермерам 80% расходов стоимости разминирования земель, а также выплатит компенсации тем, кто уже очистил свои участки и начал на них работать. Это важный шаг к созданию полноценного рынка услуг по разминированию и формированию конкурентных, рыночных цен от операторов на очистку территории Украины. Ведь спрос будет формировать предложение, а соответственно, мы надеемся, удешевит процесс и ускорит процесс разминирования - говорит первый вице-премьер-министр Украины-министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В программе могут принять участие аграрии, чьи земли были разминированы сертифицированными операторами противоминной деятельности (ОПМД) в период с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года.

Обязательные условия для участия в программе:- Земли должны находиться на неоккупированной территории вне зоны боевых действий; - факт загрязнения участков должен быть подтвержден Центром противоминной деятельности по результатам нетехнического обследования сертифицированным ОПМД;

аграрий не находится под санкциями, а конечный владелец товаропроизводителя не является гражданином государства-агрессора;

фермер не имеет налогового долга, а его предприятие не находится в стадии ликвидации или банкротства.



Если все необходимые документы предоставлены и условия выполнены, центр включает агрария в список фермеров, имеющих право на компенсацию. Этот список рассматривает Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением компенсации расходов за гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель, которая принимает окончательное решение.

Фермер получит компенсацию в размере 80% от суммы, потраченной на оплату услуг по разминированию, если фактическая цена не превышает стоимость, определенную в соответствии с методологическими рекомендациями Минэкономики.

Если же стоимость услуг выше, то правительство компенсирует 80% от стоимости, рассчитанной по методологическим рекомендациям.

Напомним

Из-за того, что 95% экспорта зерновых проходит морем, в портах значительно шире возможности для вывоза "серого" зерна. ориентировочное количество не учтенного зерна, которое вывозится из Украины, сейчас может достигать до 5 млн тонн в год.