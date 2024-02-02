В Украине упростили лицензирование экспорта подсолнечника в Болгарию

Кабинет министров Украины упростил условия экспорта семян подсолнечника в Болгарию - был установлен автоматический режим лицензирования вместо неавтоматического. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

"Правительство проводит постоянные консультации со странами ЕС, с которыми было введено лицензирование экспорта некоторых видов украинской сельхозпродукции. Недавно Республика Болгария согласилась либерализовать режим лицензирования экспорта одного из этих сельскохозяйственных товаров, а именно семян подсолнечника. Отныне получение лицензий на экспорт подсолнечника в Болгарию не требует согласования Минагрополитики и, соответственно, отдельных консультаций с этой страной", - сообщил заместитель Министра экономики Украины - Торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, это должно упростить экспорт соответствующей украинской продукции.

"Мы будем и в дальнейшем продолжать совместный диалог с ЕС относительно полного урегулирования вопросов экспорта отечественной агропродукции на территорию соседних стран", - пояснил Качка.

Ранее с целью разблокирования украинского экспорта агропродукции через соседние страны ЕС Правительство ввело осуществление верификации и согласования экспорта отдельных сельскохозяйственных товаров в Республику Болгария, Румынию, Словацкую Республику, Венгрию и Республику Польша. В частности, был введен режим лицензирования экспорта таких товаров, как пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник в указанные пять стран ЕС.

Дополнение

Украина разработала процедуру верификации экспорта четырех агрокультур в соответствии с решением Еврокомиссии и направила странам-соседям предложения. И пока не экспортирует в 5 приграничных стран агропродукцию без их согласования.