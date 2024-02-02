В Украине упростили лицензирование экспорта подсолнечника в Болгарию
Киев • УНН
Кабинет министров Украины ввел автоматический режим лицензирования экспорта семян подсолнечника в Болгарию вместо предыдущего неавтоматического.
Кабинет министров Украины упростил условия экспорта семян подсолнечника в Болгарию - был установлен автоматический режим лицензирования вместо неавтоматического. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.
"Правительство проводит постоянные консультации со странами ЕС, с которыми было введено лицензирование экспорта некоторых видов украинской сельхозпродукции. Недавно Республика Болгария согласилась либерализовать режим лицензирования экспорта одного из этих сельскохозяйственных товаров, а именно семян подсолнечника. Отныне получение лицензий на экспорт подсолнечника в Болгарию не требует согласования Минагрополитики и, соответственно, отдельных консультаций с этой страной", - сообщил заместитель Министра экономики Украины - Торговый представитель Украины Тарас Качка.
По его словам, это должно упростить экспорт соответствующей украинской продукции.
"Мы будем и в дальнейшем продолжать совместный диалог с ЕС относительно полного урегулирования вопросов экспорта отечественной агропродукции на территорию соседних стран", - пояснил Качка.
Ранее с целью разблокирования украинского экспорта агропродукции через соседние страны ЕС Правительство ввело осуществление верификации и согласования экспорта отдельных сельскохозяйственных товаров в Республику Болгария, Румынию, Словацкую Республику, Венгрию и Республику Польша. В частности, был введен режим лицензирования экспорта таких товаров, как пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник в указанные пять стран ЕС.
Дополнение
Украина разработала процедуру верификации экспорта четырех агрокультур в соответствии с решением Еврокомиссии и направила странам-соседям предложения. И пока не экспортирует в 5 приграничных стран агропродукцию без их согласования.
В Украине упростили лицензирование экспорта подсолнечника в Болгарию
Кабинет министров Украины ввел автоматический режим лицензирования экспорта семян подсолнечника в Болгарию вместо предыдущего неавтоматического.
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