В Україні спростили ліцензування експорту соняшника до Болгарії
Київ • УНН
Кабінет міністрів України запровадив автоматичний режим ліцензування експорту насіння соняшнику до Болгарії замість попереднього неавтоматичного.
Кабінет міністрів України спростив умови експорту насіння соняшнику до Болгарія – було встановлено автоматичний режим ліцензування замість неавтоматичного. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
"Уряд проводить постійні консультації з країнами ЄС, з якими було введено ліцензування експорту деяких видів української сільгосппродукції. Нещодавно Республіка Болгарія погодилась лібералізувати режим ліцензування експорту одного із цих сільськогосподарських товарів, а саме насіння соняшнику. Відтепер отримання ліцензій на експорт соняшника до Болгарії не вимагатиме погодження Мінагрополітики та, відповідно, окремих консультацій з цією країною", - повідомив заступник Міністра економіки України – Торговий представник України Тарас Качка.
За його словами, це має спростити експорт відповідної української продукції.
"Ми будемо і надалі продовжувати спільний діалог з ЄС щодо повного врегулювання питань експорту вітчизняної агропродукції на територію сусідніх країн", - пояснив Качка.
Раніше з метою розблокування українського експорту агропродукції через сусідні країни ЄС Уряд запровадив здійснення верифікації та погодження експорту окремих сільськогосподарських товарів до Республіки Болгарія, Румунії, Словацької Республіки, Угорщини та Республіки Польща. Зокрема, було запроваджено режим ліцензування експорту таких товарів, як пшениця, кукурудза, ріпак та соняшник до зазначених п’яти країн ЄС.
Доповнення
Україна розробила процедуру верифікації експорту чотирьох агрокультур відповідно до рішення Єврокомісії і надіслала країнам-сусідам пропозиції. І наразі не експортує до 5 прикордонних країн агропродукцію без їхнього погодження.