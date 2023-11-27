В Украине создали штабы в девяти регионах для ликвидации последствий снегопадов

Штабы по ликвидации последствий непогоды, сопровождающейся значительными снегопадами в Украине, работают в девяти регионах и при Агентстве восстановления, работа ведется круглосуточно, сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Из-за осложнения погодных условий во исполнение решения Государственной ТЭБ и ЧС со вчерашнего дня в Украине круглосуточно работают штабы по ликвидации последствий непогоды. Организована работа штаба при Госагентстве восстановления, а также в Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черкасской, Черниговской областях и городе Киеве - сообщил Шмыгаль в Telegram.

Детали

Всего к ликвидации последствий непогоды, по словам главы правительства, привлечено более тысячи спасателей и более 300 единиц техники. "Работа ведется круглосуточно", - подчеркнул он.

Оказана помощь для более 2,1 тыс. человек и отбуксировано около 900 транспортных средств. Продолжаются мероприятия по восстановлению электроснабжения более 1,8 тыс. населенных пунктов.

Напомним

Из-за неблагоприятных погодных условий в Одесской области пострадали от переохлаждения или падения деревьев 13 человек. Без электроэнергии в Украине в результате непогоды частично находятся 1844 населенных пунктов.