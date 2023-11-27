В Украине создали штабы в девяти регионах для ликвидации последствий снегопадов
Киев • УНН
Штабы работают в девяти регионах Украины для ликвидации последствий непогоды и снегопадов, к которым привлечено более 1 000 спасателей и более 300 единиц техники. Помощь оказана 2,1 тыс. человек с около 900 единицами техники, продолжается восстановление электроснабжения в 1,8 тыс. населенных пунктов
Штабы по ликвидации последствий непогоды, сопровождающейся значительными снегопадами в Украине, работают в девяти регионах и при Агентстве восстановления, работа ведется круглосуточно, сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.
Из-за осложнения погодных условий во исполнение решения Государственной ТЭБ и ЧС со вчерашнего дня в Украине круглосуточно работают штабы по ликвидации последствий непогоды. Организована работа штаба при Госагентстве восстановления, а также в Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черкасской, Черниговской областях и городе Киеве
Детали
Всего к ликвидации последствий непогоды, по словам главы правительства, привлечено более тысячи спасателей и более 300 единиц техники. "Работа ведется круглосуточно", - подчеркнул он.
Оказана помощь для более 2,1 тыс. человек и отбуксировано около 900 транспортных средств. Продолжаются мероприятия по восстановлению электроснабжения более 1,8 тыс. населенных пунктов.
Напомним
Из-за неблагоприятных погодных условий в Одесской области пострадали от переохлаждения или падения деревьев 13 человек. Без электроэнергии в Украине в результате непогоды частично находятся 1844 населенных пунктов.
В Украине создали штабы в девяти регионах для ликвидации последствий снегопадов
Штабы работают в девяти регионах Украины для ликвидации последствий непогоды и снегопадов, к которым привлечено более 1 000 спасателей и более 300 единиц техники. Помощь оказана 2,1 тыс. человек с около 900 единицами техники, продолжается восстановление электроснабжения в 1,8 тыс. населенных пунктов
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