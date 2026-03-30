В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаков

Киев • УНН

 • 7866 просмотра

С 1 апреля в Украине вводят ограничения на вылов рыбы для сохранения биоресурсов. Рыбалка разрешена только с берега удочкой с двумя крючками.

С 1 апреля на большинстве рыбохозяйственных водоемов Украины начинает действовать ежегодный весенне-летний нерестовый запрет на вылов рыбы. Ограничения вводят, чтобы обеспечить нормальное размножение рыбы и сохранить водные биоресурсы, передает УНН со ссылкой на Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

В это время рыбачить разрешается только с берега и за пределами нерестилищ. Ловить рыбу можно только удочками, на которых не более двух крючков, или спиннингом с одной искусственной приманкой.

Где запрещен вылов рыбы в 2026 году

Перечень нерестилищ, где вылов запрещен, определяют территориальные управления Госрыбагентства. Именно в их приказах приведены конкретные участки, где будут действовать ограничения.

В 2026 году это такие локации:

Винницкая область

• реки и их коренные воды – 01.04-20.05

• Днестровское водохранилище – 10.04-20.06

• другие водохранилища – 01.04-10.06

• р. Днестр со всеми притоками – 01.04-10.06

• придаточные воды рек – 01.04-30.06

Волынская область

• водохранилища, озера, пруды – 01.04–10.06

• реки и их коренные воды – 01.04–20.05

• придаточные воды рек – 01.04–30.06

Днепропетровская область

• Днепровское (Запорожское) водохранилище – 05.04-13.06

• Каменское водохранилище – 10.04-20.06

• другие водохранилища – 01.04-10.06

• реки и их коренные воды – 01.04-20.05

• придаточные воды рек – 01.04-30.06

Донецкая область

• водохранилища – 01.04–10.06

• реки и их коренные воды – 01.04–20.05

• придаточные системы водных объектов – 01.04–30.06

Житомирская область

• водохранилища – 01.04-10.06

• реки и их коренные воды – 01.04-20.05

• придаточные воды рек – 01.04-30.06

Закарпатская область

• реки, их притоки и озера – 25.03-15.05

• водохранилища – 01.04-10.06

Запорожская область

• Днепровское водохранилище – 05.04-13.06

• реки и их коренные воды – 01.04-20.05

• придаточные воды – 01.04-30.06

Ивано-Франковская область

• р. Днестр со всеми притоками, придаточными водами – 01.04-10.06

• р. Прут со всеми притоками – 01.04-20.05

• придаточные воды р. Прут с притоками – 01.04.-30.06

Киевская область

• Киевское и Каневское водохранилища – 10.04-20.06

• река Десна в коренных водах – 10.04-30.05

• придаточные воды рек – 10.04-30.06

Кировоградская область

• Кременчугское, Каменское водохранилища – 10.04-20.06

• реки и их коренные воды – 01.04-20.05

• придаточные воды рек – 01.04-30.06

Львовская область

• водохранилища – 01.04-10.06

• р. Днестр со всеми притоками – 01.04-10.06

• другие реки и их коренные воды – 01.04-20.05

• придаточные воды рек – 01.04-30.06

Николаевская область

• р. Южный Буг – 05.04-25.05

• р. Ингулец – 10.04-15.06

• Бугский, Днепровский, Березанский лиманы – 05.04-05.06

• Тилигульский лиман – 01.05-15.06

• р. Ингул и другие водоемы – 01.04-30.06

Одесская область

• Хаджибейский лиман, Кучурганское водохранилище,

• р. Днестр и плавневые озера – 15.04-15.06

• Днестровский лиман с прилегающими плавнями – 15.04-31.07

• Тилигульский, Григорьевский, Дофиновский, Шаболатский, Сухой и Тузловские лиманы – информация будет опубликована позже

• р. Дунай, придунайские озера и оз. Сасык – информация будет опубликована позже

• другие водоемы – 01.04-30.06

Полтавская область

• Кременчугское, Каменское водохранилища – 10.04-20.06

• реки и их коренные воды – 01.04-20.05

• придаточные воды рек – 01.04.-30.06

Ровенская область

• реки и их коренные воды – 01.04-20.05

• водохранилища, озера и пруды – 01.04-10.06

• придаточные воды рек – 01.04-30.06

Сумская область

• р. Десна (коренные воды) – 10.04.-30.05

• р. Десна (придаточные воды) – 10.04.-30.06

• водохранилища – 01.04.-10.06

• другие реки и их коренные воды – 01.04.-20.05

• другие придаточные воды – 01.04-30.06

Тернопольская область

• Днестровское водохранилище – 10.04-20.06

• р. Днестр – 01.04–10.06

• другие реки и их коренные воды – 01.04-20.05

Харьковская область

• Печенежское водохранилище и водоем-охладитель Змиевской ТЭС – 10.04-20.06

• реки и их коренные воды – 01.04-20.05

• придаточные воды рек – 01.04-30.06

Херсонская область

• р. Днепр и придаточная система – 10.04-15.06

• Днепровский лиман – 05.04-05.06

• другие водоемы – 01.04-30.06

Хмельницкая область

• р. Днестр со всеми притоками – 01.04-10.06

• другие реки и их коренные воды – 01.04-20.05

• Днестровское водохранилище – 10.04-20.06

• другие водохранилища – 01.04-10.06

• придаточные воды рек – 01.04-30.06

Черкасская область

• Кременчугское водохранилище – 10.04-20.06

• реки и их коренные воды – 01.04-20.05

• придаточные воды рек – 01.04-30.06

Черновицкая область

• р. Днестр со всеми притоками – 10.04-20.06

• другие реки и их коренные воды – 01.04-20.05

• придаточные системы водоемов – 01.04-30.06

Черниговская область

• р. Десна, Днепр и их коренные воды – 10.04-30.05

• придаточные воды рек – 10.04-30.06

В какой период запрещено ловить рыбу в Украине

Сроки нерестового запрета в разных регионах могут отличаться. Они зависят от особенностей водоемов и условий в конкретной области.

В целом, на реках и их притоках нерест продлится до 30 мая, а в водохранилищах, озерах и заливах – до 19 июня.

Период нереста: какие дополнительные ограничения для рыбаков введены

На период нереста также вводятся дополнительные ограничения на водоемах.

В частности, запрещается передвижение всех транспортных средств и моторных судов, за исключением установленных судовых ходов. Это правило не касается судов, которые используют органы рыбоохраны и другие уполномоченные государственные органы при выполнении своих полномочий.

Отдельно на этот период запрещают промышленное рыболовство и подводную охоту. Такие ограничения действуют для того, чтобы во время нереста уменьшить влияние на рыбу и не допустить сокращения ее популяции.

В Госрыбагентстве отмечают, что нерест – один из ключевых периодов для воспроизводства рыбных запасов. От того, насколько спокойно он будет проходить, зависит будущее количество водных биоресурсов в водоемах.

Ответственность за нарушение нерестовых запретов

За нарушение требований в период нерестового запрета предусмотрена ответственность. Речь идет как об административных штрафах (в размере от 1 700 до 6 800 грн, – ред.), так и в отдельных случаях – об уголовной ответственности. Кроме того, нарушители должны возмещать ущерб, причиненный рыбному хозяйству.

В ведомстве также предупредили, что во время нереста контроль на водоемах будет усилен. Рыбоохранники будут работать в усиленном режиме и проверять соблюдение установленных правил на различных водных объектах.

Фактически на время действия запрета для любительской рыбалки остаются лишь ограниченные возможности. Рыбакам советуют заранее проверять, не входит ли выбранное место в перечень нерестилищ, сколько крючков разрешено использовать и какие сроки действуют именно в их регионе. Это позволит избежать нарушений и штрафов.

Для рыбаков главное правило на этот период остается неизменным: не заходить в пределы нерестилищ, не использовать запрещенные способы вылова и соблюдать установленные ограничения до завершения нерестовой кампании.

В Украине стартует "сезон тишины" в лесах: что под запретом01.04.25, 07:00 • 17546 просмотров

