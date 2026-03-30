ukenru
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3м/с
77%
741мм
Графіки відключень електроенергії
The Guardian

В Україні з 1 квітня стартує нерестова заборона - що зміниться для рибалок

Київ • УНН

 • 7128 перегляди

З 1 квітня в Україні запроваджують обмеження на вилов риби для збереження біоресурсів. Рибалка дозволена лише з берега вудкою з двома гачками.

З 1 квітня на більшості рибогосподарських водойм України починає діяти щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Обмеження запроваджують, щоб забезпечити нормальне розмноження риби та зберегти водні біоресурси, передає УНН із посиланням на Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.   

У цей час рибалити дозволяють лише з берега та за межами нерестовищ. Ловити рибу можна тільки вудочками, на яких не більше двох гачків або спінінгом з однією штучною приманкою. 

Де заборонений вилов риби у 2026 році 

Перелік нерестовищ, де вилов заборонений, визначають територіальні управління Держрибагентства. Саме в їхніх наказах наведені конкретні ділянки, де діятимуть обмеження.

У 2026 році це такі локації: 

Вінницька область

• річки та їх кореневі води – 01.04-20.05

• Дністровське водосховище – 10.04-20.06

• інші водосховища – 01.04-10.06

• р. Дністер з усіма притоками – 01.04-10.06

• придаткові води річок – 01.04-30.06

Волинська область

• водосховища, озера, ставки – 01.04–10.06

• річки та їх кореневі води – 01.04–20.05

• придаткові води річок – 01.04–30.06

Дніпропетровська область

• Дніпровське (Запорізьке) водосховище – 05.04-13.06

• Кам'янське водосховище – 10.04-20.06

• інші водосховища – 01.04-10.06

• річки та їх кореневі води – 01.04-20.05

• придаткові води річок – 01.04-30.06

Донецька область

• водосховища – 01.04–10.06

• річки та їх кореневі води – 01.04–20.05

• придаткові системи водних об’єктів – 01.04–30.06

Житомирська область

• водосховища – 01.04-10.06

• річки та їх кореневі води – 01.04-20.05

• придаткові води річок – 01.04-30.06

Закарпатська область

• річки, їх притоки та озерах – 25.03-15.05

• водосховища – 01.04-10.06

Запорізька область

• Дніпровське водосховище – 05.04-13.06

• річки та їх кореневі води – 01.04-20.05

• придаткові води – 01.04-30.06

Івано-Франківська область

• р. Дністер з усіма притоками, придатковими водами – 01.04-10.06

• р. Прут з усіма притоками – 01.04-20.05

• придаткові води р. Прут з притоками – 01.04.-30.06

Київська область

• Київське та Канівське водосховища – 10.04-20.06

• річка Десна в кореневих водах – 10.04-30.05

• придаткові води річок – 10.04-30.06

Кіровоградська область

• Кременчуцьке, Кам’янське водосховища – 10.04-20.06

• річки та їх кореневі води – 01.04-20.05

• придаткові води річок – 01.04-30.06

Львівська область

• водосховища – 01.04-10.06

• р. Дністер з усіма притоками – 01.04-10.06

• інші річки та їх кореневі води – 01.04-20.05

• придаткові води річок – 01.04-30.06

Миколаївська область

• р. Південний Буг – 05.04-25.05

• р. Інгулець – 10.04-15.06

• Бузький, Дніпровський, Березанський лимани – 05.04-05.06

• Тилігульський лиман – 01.05-15.06

• р. Інгул та інші водойми – 01.04-30.06

Одеська область

• Хаджибейський лиман, Кучурганське водосховище,

• р. Дністер та плавневі озера – 15.04-15.06

• Дністровський лиман з прилеглими плавнями – 15.04-31.07

• Тилігульський, Григорівський, Дофінівський, Шаболатський, Сухий і Тузлівські лимани – інформація буде опублікована пізніше

• р. Дунай, придунайські озера та оз. Сасик – інформація буде опублікована пізніше

• інші водойми – 01.04-30.06

Полтавська область

• Кременчуцьке, Кам’янське водосховища – 10.04-20.06

• річки та їх кореневі води – 01.04-20.05

• придаткові води річок – 01.04.-30.06

Рівненська область

• річки та їх кореневі води – 01.04-20.05

• водосховища, озера і ставки – 01.04-10.06

• придаткові води річок – 01.04-30.06

Сумська область

• р. Десна (кореневі води) – 10.04.-30.05

• р. Десна (придаткові води) – 10.04.-30.06

• водосховища – 01.04.-10.06

• інші річки та їх кореневі води – 01.04.-20.05

• інші придаткові води – 01.04-30.06

Тернопільська область

• Дністровське водосховище – 10.04-20.06

• р. Дністер – 01.04–10.06

• інші річки та їх кореневі води – 01.04-20.05

Харківська область

• Печенізьке водосховище та водойма-охолоджувач Зміївської ТЕС – 10.04-20.06

• річки та їх кореневі води – 01.04-20.05

• придаткові води річок – 01.04-30.06

Херсонська область

• р. Дніпро та придаткова система – 10.04-15.06

• Дніпровський лиман – 05.04-05.06

• інші водойми – 01.04-30.06

Хмельницька область

• р. Дністер з усіма притоками – 01.04-10.06

• інші річки та їх кореневі води – 01.04-20.05

• Дністровське водосховище – 10.04-20.06

• інші водосховища – 01.04-10.06

• придаткові води річок – 01.04-30.06

Черкаська область

• Кременчуцьке водосховище – 10.04-20.06

• річки та їх кореневі води – 01.04-20.05

• придаткові води річок – 01.04-30.06

Чернівецька область

• р. Дністер з усіма притоками – 10.04-20.06

• інші річки та їх кореневі води – 01.04-20.05

• придаткові системи водойм – 01.04-30.06

Чернігівська область

• р. Десна, Дніпро та їх кореневі води – 10.04-30.05

• придаткові води річок – 10.04-30.06

У який період заборонено ловити рибу в Україні 

Терміни нерестової заборони в різних регіонах можуть відрізнятися. Вони залежать від особливостей водойм та умов у конкретній області. 

У цілому, на річках і їхніх притоках нерест триватиме до 30 травня, а у водосховищах, озерах і затоках – до 19 червня.

Період нересту: які додаткові обмеження для рибалок запровадили

На період нересту також запроваджують додаткові обмеження на водоймах. 

Зокрема, забороняється пересування всіх транспортних засобів і моторних суден, за винятком установлених суднових ходів. Це правило не стосується суден, які використовують органи рибоохорони та інші уповноважені державні органи під час виконання своїх повноважень.

Окремо на цей період забороняють промислове рибальство та підводне полювання. Такі обмеження діють для того, щоб під час нересту зменшити вплив на рибу та не допустити скорочення її популяції.

У Держрибагентстві наголошують, що нерест – один із ключових періодів для відтворення рибних запасів. Від того, наскільки спокійно він проходитиме, залежить майбутня кількість водних біоресурсів у водоймах. 

Відповідальність за порушення нерестових заборон 

За порушення вимог у період нерестової заборони передбачена відповідальність. Йдеться як про адміністративні штрафи (у розмірі від 1 700 до 6 800 грн, – ред.), так і в окремих випадках – про кримінальну відповідальність. Крім того, порушники мають відшкодовувати збитки, завдані рибному господарству.

У відомстві також попередили, що під час нересту контроль на водоймах буде посилений. Рибоохоронці працюватимуть у посиленому режимі та перевірятимуть дотримання встановлених правил на різних водних об’єктах.

Фактично на час дії заборони для любительської риболовлі залишаються лише обмежені можливості. Рибалкам радять заздалегідь перевіряти, чи не входить обране місце до переліку нерестовищ, скільки гачків дозволено використовувати та які строки діють саме в їхньому регіоні. Це дасть змогу уникнути порушень і штрафів.

Для рибалок головне правило на цей період залишається незмінним: не заходити в межі нерестовищ, не використовувати заборонені способи вилову і дотримуватися встановлених обмежень до завершення нерестової кампанії.

В Україні стартує "сезон тиші" у лісах: що під забороною01.04.25, 07:00 • 17546 переглядiв

Олександра Василенко

СуспільствоПублікації
Тварини
Чернівецька область
Львівська область
Донецька область
Хмельницька область
Рівненська область
Вінницька область
Тернопільська область
Миколаївська область
Івано-Франківська область
Житомирська область
Сумська область
Київська область
Черкаська область
Кіровоградська область
Харківська область
Полтавська область
Одеська область
Волинська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Чернігівська область
Херсонська область
Україна