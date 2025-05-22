В Украине проблема с защитой прав адвокатов: в НААУ сделали заявление

Председатель Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности НААУ Евгений Солодко в интервью "ЗиБ" прокомментировал растущее давление на адвокатов в Украине.

Он подчеркнул, что адвокатура сталкивается с многочисленными нарушениями, включая прослушивание офисов адвокатов, обыски без разрешения суда, физическое насилие и публичное отождествление адвокатов с их клиентами, сообщает УНН.

Самым распространенным нарушением, по его словам, является вмешательство со стороны силовиков в адвокатскую тайну.

"В 2023 году мы фиксировали нарушение прав столичного адвоката, которого задержали детективы НАБУ без надлежащих процессуальных документов. Во время обыска в его квартире правоохранители изъяли имущество и средства, не имевшие отношения к уголовному производству, а также документы, содержавшие адвокатскую тайну. Обыск проводился также без определения следственного судьи, а совет адвокатов региона даже не был уведомлен о следственных действиях, хотя это также предусмотрено законом", - рассказал Солодко.

Он подчеркнул, что адвокат — это не сообщник преступника, а гарант справедливости суда. НААУ активно реагирует на эти нарушения, подавая заявления о преступлениях в правоохранительные органы и информируя международные правозащитные организации.

Понятно, что правоохранители в подавляющем большинстве случаев пытаются закрывать глаза на такие случаи. Так они берегут честь мундира. Тогда приходится действовать через суды. Хотя количество доведенных до конца уголовных дел можно перечислить на пальцах одной руки. Но это уже показывает отношение государства к проблеме. Поэтому мы не ограничиваемся внутренней рамкой. Информируем и наших международных партнеров — коллег-адвокатов, профильные ассоциации, правозащитные организации