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В Украине проблема с защитой прав адвокатов: в НААУ сделали заявление

Киев • УНН

 • 138 просмотра

В НААУ заявили о многочисленных нарушениях прав адвокатов, таких как прослушивание, обыски и вмешательство в адвокатскую тайну. Совет Европы принял конвенцию о защите адвокатов, Украина планирует ратификацию.

В Украине проблема с защитой прав адвокатов: в НААУ сделали заявление

Председатель Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности НААУ Евгений Солодко в интервью "ЗиБ" прокомментировал растущее давление на адвокатов в Украине.

Он подчеркнул, что адвокатура сталкивается с многочисленными нарушениями, включая прослушивание офисов адвокатов, обыски без разрешения суда, физическое насилие и публичное отождествление адвокатов с их клиентами, сообщает УНН

У некоторых силовых органов формируется очень опасная привычка — жить в режиме "над законом"

— отметил Солодко.

Самым распространенным нарушением, по его словам, является вмешательство со стороны силовиков в адвокатскую тайну.

"В 2023 году мы фиксировали нарушение прав столичного адвоката, которого задержали детективы НАБУ без надлежащих процессуальных документов. Во время обыска в его квартире правоохранители изъяли имущество и средства, не имевшие отношения к уголовному производству, а также документы, содержавшие адвокатскую тайну. Обыск проводился также без определения следственного судьи, а совет адвокатов региона даже не был уведомлен о следственных действиях, хотя это также предусмотрено законом", - рассказал Солодко.

Он подчеркнул, что адвокат — это не сообщник преступника, а гарант справедливости суда. НААУ активно реагирует на эти нарушения, подавая заявления о преступлениях в правоохранительные органы и информируя международные правозащитные организации.

Понятно, что правоохранители в подавляющем большинстве случаев пытаются закрывать глаза на такие случаи. Так они берегут честь мундира. Тогда приходится действовать через суды. Хотя количество доведенных до конца уголовных дел можно перечислить на пальцах одной руки. Но это уже показывает отношение государства к проблеме. Поэтому мы не ограничиваемся внутренней рамкой. Информируем и наших международных партнеров — коллег-адвокатов, профильные ассоциации, правозащитные организации

- добавил он.

Напомним

Верховная Рада готовится принять закон с запретом отождествления адвоката с клиентом. Предусматривается административная и уголовная ответственность. Законодательная инициатива стала ответом на системное нарушение гарантий адвокатской деятельности, в частности публичное отождествление адвокатов с их клиентами. По официальной статистике, в 2022 году было зарегистрировано 15 случаев незаконного вмешательства в деятельность защитника, в 2023 — уже 46, а только за первые восемь месяцев 2024 года — еще 46. В то же время ни в одном из этих производств не было сообщено о подозрении. Это свидетельствует о неэффективности действующего механизма защиты адвокатов, утверждают авторы. 

Также добавим, Совет Европы принял первую Конвенцию о защите профессии адвоката, которая устанавливает международные стандарты гарантий независимости и безопасности адвокатов. Украина уже заявила о намерении ратифицировать этот документ в ближайшем будущем. Сейчас документ "буксует" в Минюсте. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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