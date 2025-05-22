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El País

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В Україні проблема із захистом прав адвокатів: в НААУ зробили заяву

Київ • УНН

 • 994 перегляди

В НААУ заявили про численні порушення прав адвокатів, такі як прослуховування, обшуки та втручання в адвокатську таємницю. Рада Європи ухвалила конвенцію про захист адвокатів, Україна планує ратифікацію.

В Україні проблема із захистом прав адвокатів: в НААУ зробили заяву

Голова Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ Євгеній Солодко в інтерв’ю "ЗіБ" прокоментував зростаючий тиск на адвокатів в Україні.

Він наголосив, що адвокатура стикається з численними порушеннями, включаючи прослуховування офісів адвокатів, обшуки без дозволу суду, фізичне насильство та публічне ототожнення адвокатів з їхніми клієнтами, повідомляє УНН

У деяких силових органів формується дуже небезпечна звичка — жити в режимі "над законом"

— зазначив Солодко.

Найпоширенішим порушенням, за його словами, є втручання з боку силовиків в адвокатську таємницю.

"У 2023 році ми фіксували порушення прав столичного адвоката, якого затримали детективи НАБУ без належних процесуальних документів. Під час обшуку в його квартирі правоохоронці вилучили майно та кошти, що не мали відношення до кримінального провадження, а також документи, що містили адвокатську таємницю. Обшук проводився також без ухвали слідчого судді, а раду адвокатів регіону навіть не було повідомлено про слідчі дії, хоча це також передбачено законом", - розповів Солодко.

Він підкреслив, що адвокат — це не спільник злочинця, а гарант справедливості суду. НААУ активно реагує на ці порушення, подаючи заяви про злочини до правоохоронних органів та інформуючи міжнародні правозахисні організації.

Зрозуміло, що правоохоронці у переважній більшості випадків намагаються заплющувати очі на такі випадки. Так вони бережуть честь мундиру. Тоді доводиться діяти через суди. Хоча кількість доведених до кінця кримінальних справ можна перелічити на пальцях однієї руки. Але це вже показує ставлення держави до проблеми. Через це ми не обмежуємося внутрішньою рамкою. Інформуємо і наших міжнародних партнерів — колег-адвокатів, профільні асоціації, правозахисні організації

- додав він.

Нагадаємо

Верховна Рада готується прийняти закон із забороною ототожнення адвоката з клієнтом. Передбачається адміністративна та кримінальна відповідальність. Законодавча ініціатива стала відповіддю на системне порушення гарантій адвокатської діяльності, зокрема публічне ототожнення адвокатів із їхніми клієнтами. За офіційною статистикою, у 2022 році було зареєстровано 15 випадків незаконного втручання в діяльність захисника, у 2023 — вже 46, а лише за перші вісім місяців 2024 року — ще 46. Водночас у жодному з цих проваджень не було повідомлено про підозру. Це свідчить про неефективність чинного механізму захисту адвокатів, стверджують автори. 

Також додамо, Рада Європи ухвалила першу Конвенцію про захист професії адвоката, яка встановлює міжнародні стандарти гарантій незалежності та безпеки адвокатів. Україна вже заявила про намір ратифікувати цей документ у найближчому майбутньому. Наразі документ "буксує" у Мінʼюсті. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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