Публічне ототожнення адвоката з клієнтом буде каратися: ВР цього тижня готується ухвалити закон

У Верховній Раді України готуються голосувати за законопроєкт №12320, який має на меті посилити правовий захист адвокатів і гарантувати дотримання стандартів їхньої професійної діяльності. Документ передбачає зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також до Кримінального і Кримінального процесуального кодексів, і вже прийнятий за основу, повідомляє УНН.

Законодавча ініціатива стала відповіддю на системне порушення гарантій адвокатської діяльності, зокрема публічне ототожнення адвокатів із їхніми клієнтами. За офіційною статистикою, у 2022 році було зареєстровано 15 випадків незаконного втручання в діяльність захисника, у 2023 — вже 46, а лише за перші вісім місяців 2024 року — ще 46. Водночас у жодному з цих проваджень не було повідомлено про підозру. Це свідчить про неефективність чинного механізму захисту адвокатів, стверджують автори.

Законопроєктом пропонується запровадити адміністративну відповідальність за публічне ототожнення адвоката з його клієнтом, у тому числі через ЗМІ, соцмережі, публічні виступи, діяльність активістів або представників громадських організацій. Максимальний штраф за таке правопорушення може сягати 13 600 гривень.

Серед ключових положень законопроєкту:

• введення адміністративної відповідальності за ототожнення адвоката з клієнтом;

• деталізація складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 397 Кримінального кодексу України;

• передача підслідності справ про втручання в адвокатську діяльність до Державного бюро розслідувань;

• надання органам адвокатського самоврядування права складати адміністративні протоколи у випадках порушення гарантій адвокатської діяльності.

Метою законопроєкту є створення ефективного механізму захисту прав адвокатів, що сприятиме зміцненню принципу верховенства права та забезпеченню конституційного права громадян на професійну правничу допомогу.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності вже підтримав законопроєкт у Другому читанні і рекомендував ухвалити його як закон з урахуванням техніко-юридичних правок. Зокрема, розглядається питання уточнення підслідності статті 397 КК України.

Резонансні випадки ототожнення адвокатів і клієнтів

Одним із гучних прикладів є ситуація у 2020 році, коли Рада адвокатів України зафіксувала численні скарги на тиск з боку суддів Вищого антикорупційного суду. Тоді понад 30 адвокатів були звинувачені у зловживанні процесуальними правами, що викликало серйозне занепокоєння щодо використання дисциплінарних проваджень як інструменту тиску на захист у політично чутливих справах.

Ще один приклад — так звана справа "НАБУгейт", у якій представники антикорупційної інфраструктури та лояльні до них активісти публічно ототожнювали адвокатів з клієнтами, яких ті навіть не представляли. Імена Ігоря Коломойського, Кирила Шевченка, Вадима Новінського, Бориса Кауфмана та Олександра Грановського були помилково приписані як "клієнти" цих адвокатів, що, як згодом з’ясувалося, не відповідало дійсності. Такі публікації, ймовірно, мали на меті вплинути на суспільну думку та дискредитувати адвокатів.

Міжнародна підтримка

На міжнародному рівні проблема також набула розголосу. Рада Європи ухвалила Конвенцію про захист професії адвоката, яка встановлює міжнародні стандарти гарантій незалежності та безпеки адвокатів. Україна вже заявила про намір ратифікувати цей документ у найближчому майбутньому.