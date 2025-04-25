Справа про прослушку адвокатів: Нацасоціація адвокатів заявила, що НАБУ і САП могли замовити статтю у "Дзеркалі тижня"

Публікації "Дзеркала тижня" про "адвокатів-хакерів" містять неправдиву інформацію, перекручення та маніпуляції, що підривають авторитет інституту адвокатури. У Національній асоціації адвокатів України заявили про тиск на нього та замовну кампанію у медіа з боку НАБУ і САП.

"Ці публікації містять неправдиву та перекручену (а відтак маніпулятивну) інформацію про роль НААУ у питанні захисту адвокатів. Поширення таких матеріалів завдає шкоду репутації та підриває авторитет адвокатури в очах суспільства. Крім того, сам факт розміщення статті та її системне просування окремими новинами містить ознаки протиправного тиску на конституційний інститут", – йдеться у заяві Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ.

У НААУ наголосили, що це замовна медійна атака Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України.

Комітет НААУ засуджує такі методи тиску, тому звертається до ЗМІ та інших ресурсів з вимогою негайно припинити поширення неправдивої інформації. Звертається до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро України, видання "Дзеркало тижня" із запитом про надання публічної інформації про існування договірних відносин комерційного характеру та наявність документів про відповідні фінансові розрахунки – повідомили адвокати.

Також у Комітеті НААУ не виключили звернення із заявою до правоохоронних органів про вчинення злочину групою осіб, задіяною у дискредитації інституту адвокатури.

Голова Комітету захисту прав адвокатів НААУ Євгеній Солодко на своїй сторінці у Фейсбук написав, що медійний хейт щодо адвокатури покликаний відволікти увагу від протиправних дій НАБУ.

НАБУ свідомо засунуло свого носа в адвокатську таємницю, чітко знаючи, що прослуховують адвокатів, порушили гарантії здійснення нашої професійної діяльності. Це їм незадекларовані криптогроші на рахунках деяких детективів такої сміливості надали чи побіг детектива Аршавіна за кордон? Неприпустимо підривати незалежність адвокатури через медійні маніпуляції та поширення неправдивої інформації – наголосив він.

Як повідомлялося, Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження через незаконне проникнення до приміщення адвокатів, прослуховування та перевищення службових повноважень співробітниками НАБУ та САП.

Раніше медіа повідомляли про затримання на блокпосту детективами НАБУ з озброєним спецназом двох малолітніх дітей адвоката Борзих – 8-річної та 5-річної доньок, які прямували з батьком до школи та садка. Детективи заборонили викликати адвоката, посилаючись на "рознарядку" керівництва. Протягом майже двох годин діти залишалися заблокованими у машині, без зв’язку з мамою. Все відбувалося за присутності поліції, яка підтвердила факт утримання дітей.

Відомий юрист Олег Шрам прокоментував справу адвокатів, зазначивши, що дії НАБУ виходять за межі компетенції Бюро, оскільки не є корупційними і їм не підслідні, та на представників НАБУ чекає кримінальна відповідальність.

Нещодавно правоохоронці затримали представника НАБУ на виготовленні та збуті наркотиків. Злочинна група, яку він очолював, варила та продавала амфетамін, а також займалась контрабандою прекурсору для наркотиків фенілнітропропен. Щомісячний дохід групи оцінюють у понад 50 мільйонів гривень.

Окрім того, журналістське розслідування "Українських новин" зʼясувало, що майже два десятки співробітників НАБУ потрапили у гучний корупційний скандал – їхні декларації з криптовалютою містять недостовірні або фейкові дані. Журналісти припустили, що співробітники НАБУ займаються махінаціями, приховуючи у криптогаманцях корупційні мільйони.