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Дело о прослушке адвокатов: Нацасоциация адвокатов заявила, что НАБУ и САП могли заказать статью в "Зеркале недели"

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Нацассоциация адвокатов заявила о давлении со стороны НАБУ и САП из-за статьи в "Зеркале недели". Она содержит неправдивую информацию и манипуляции, подрывающие авторитет адвокатуры.

Дело о прослушке адвокатов: Нацасоциация адвокатов заявила, что НАБУ и САП могли заказать статью в "Зеркале недели"

Публикации "Зеркала недели" об "адвокатах-хакерах" содержат ложную информацию, перекручивания и манипуляции, подрывающие авторитет института адвокатуры. В Национальной ассоциации адвокатов Украины заявили о давлении на него и заказной кампании в СМИ со стороны НАБУ и САП.

"Эти публикации содержат ложную и извращенную (а следовательно манипулятивную) информацию о роли НААУ в вопросе защиты адвокатов. Распространение таких материалов наносит ущерб репутации и подрывает авторитет адвокатуры в глазах общества. Кроме того, сам факт размещения статьи и ее системное продвижение по отдельным новостям содержит признаки противоправного давления на конституционный институт", – говорится в заявлении Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности НААУ.

В НААУ подчеркнули, что это заказная медийная атака Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Комитет НААУ осуждает такие методы давления, поэтому обращается к СМИ и другим ресурсам с требованием немедленно прекратить распространение ложной информации. Обращается к Специализированной антикоррупционной прокуратуре, Национальному антикоррупционному бюро Украины, изданию "Зеркало недели" с запросом о предоставлении публичной информации о существовании договорных отношений коммерческого характера и наличии документов о соответствующих финансовых расчетах

– сообщили адвокаты.

Также в Комитете НААУ не исключили обращение с заявлением в правоохранительные органы о совершении преступления группой лиц, задействованной в дискредитации института адвокатуры.

Председатель Комитета защиты прав адвокатов НААУ Евгений Солодко на своей странице в Фейсбуке написал, что медийный хейт относительно адвокатуры призван отвлечь внимание от противоправных действий НАБУ.

НАБУ сознательно сунула свой нос в адвокатскую тайну, четко зная, что прослушивают адвокатов, нарушили гарантии осуществления нашей профессиональной деятельности. Это им незадекларированные криптоденьги на счетах некоторых детективов такой смелости придали или побег детектива Аршавина за границу? Недопустимо подрывать независимость адвокатуры через медийные манипуляции и распространение ложной информации

– подчеркнул он.

Как сообщалось, Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по незаконному проникновению в помещение адвокатов, прослушиванию и превышению служебных полномочий сотрудниками НАБУ и САП.

Ранее медиа сообщали о задержании на блокпосту детективами НАБУ с вооруженным спецназом двух малолетних детей адвоката Борзых – 8-летней и 5-летней дочерей, направлявшихся с отцом в школу и садик. Детективы запретили вызвать адвоката, ссылаясь на разнарядку руководства. В течение почти двух часов дети оставались заблокированными в машине без связи с мамой. Все происходило в присутствии полиции, подтвердившей факт задержания детей.

Известный юрист Олег Шрам прокомментировал дело адвокатов, отметив, что действия НАБУ выходят за пределы компетенции Бюро, поскольку не коррупционны и им не подследственны, и представителей НАБУ ожидает уголовная ответственность.

Недавно правоохранители задержали представителя НАБУ на производстве и сбыте наркотиков. Преступная группа, которую он возглавлял, варила и продавала амфетамин, а также занималась контрабандой прекурсора для наркотиков фенилнитропропен. Ежемесячный доход группы оценивают более чем в 50 миллионов гривен.

Кроме того, журналистское расследование "Українських новин" выяснило, что около двух десятков сотрудников НАБУ попали в громкий коррупционный скандал – их декларации с криптовалютой содержат недостоверные или фейковые данные. Журналисты предположили, что сотрудники НАБУ занимаются махинациями, скрывая в криптокошельках коррупционные миллионы.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
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