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В странах Европы откроются хабы национального единства - Зеленский

Киев • УНН

 • 1176 просмотра

Хабы национального единства откроются в Германии, Испании, Польше и Чехии для поддержки украинцев за рубежом. В Чехии также создадут Центр украинского единства.

В странах Европы откроются хабы национального единства - Зеленский

В Германии, Испании, Польше, Чехии будут открыты хабы национального единства. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Петром Фиалой, передает УНН.

Хабы национального единства будут открываться во многих странах, где есть большое присутствие украинских граждан. Мы открываем в Германии, Испании, Польше, Чехии. Мы обсуждаем вопрос Объединенного королевства и т.д. Это постоянная работа… Я не знаю, сколько нам понадобится усилий, таких соответствующих хабов, чтобы не потерять связь с украинцами, находящимися за границей 

- рассказал Зеленский.

Он заявил, что в Украине очень верят в то, что после окончания горячей стадии войны у украинцев будет возможность вернуться домой.

Важно подчеркнуть, что мы очень верим, что после окончания горячей стадии войны у украинцев будет возможность вернуться в Украину 

- сказал Зеленский.

Кроме того, премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что сегодня была подписана совместно декларация с Украиной об открытии Центра украинского единства.

Будет открыт Центр украинского единства. Я верю, что это поможет интеграции украинцев в Чехии и поможет им вернуться в Украину, когда придет время

 - рассказал Фиала.

Кроме того, он сообщил, что 160 тыс. украинских беженцев работают на рынке Чехии.

160 тыс. (украинских беженцев – ред.) работают на нашем рынке труда 

- сказал он.

По его словам, сейчас важно решить, что будет с защитой украинских беженцев в ЕС, срок которого истекает в следующем году.

Добавим

Офис Президента сообщил, что Центр единства в Чехии создается для поддержки украинцев, проживающих в Чехии, а также для содействия возвращению украинских граждан домой.

В частности, в заведении можно будет получить информационно-консультационную помощь по временной защите, возвращению и реинтеграции, а также образовательные и культурные услуги. Кроме того, Unity Hub станет платформой для профессионального развития граждан Украины: среди прочего предусмотрена помощь с поиском работы 

- информирует ОП.

Сейчас в Чехии проживают около 600 тыс. украинцев, из которых 390 тыс. имеют статус временной защиты.

Совместные декларации о создании центров единства Украины уже заключены с Испанией, Германией и Францией.

Напомним

Вице-премьер-министр - министр национальной единства Украины Алексей Чернышов сообщал, что Украина не будет применять никаких принудительных мер для возвращения украинцев домой.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
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