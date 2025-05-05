В странах Европы откроются хабы национального единства - Зеленский
Киев • УНН
Хабы национального единства откроются в Германии, Испании, Польше и Чехии для поддержки украинцев за рубежом. В Чехии также создадут Центр украинского единства.
В Германии, Испании, Польше, Чехии будут открыты хабы национального единства. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Петром Фиалой, передает УНН.
Хабы национального единства будут открываться во многих странах, где есть большое присутствие украинских граждан. Мы открываем в Германии, Испании, Польше, Чехии. Мы обсуждаем вопрос Объединенного королевства и т.д. Это постоянная работа… Я не знаю, сколько нам понадобится усилий, таких соответствующих хабов, чтобы не потерять связь с украинцами, находящимися за границей
Он заявил, что в Украине очень верят в то, что после окончания горячей стадии войны у украинцев будет возможность вернуться домой.
Важно подчеркнуть, что мы очень верим, что после окончания горячей стадии войны у украинцев будет возможность вернуться в Украину
Кроме того, премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что сегодня была подписана совместно декларация с Украиной об открытии Центра украинского единства.
Будет открыт Центр украинского единства. Я верю, что это поможет интеграции украинцев в Чехии и поможет им вернуться в Украину, когда придет время
Кроме того, он сообщил, что 160 тыс. украинских беженцев работают на рынке Чехии.
160 тыс. (украинских беженцев – ред.) работают на нашем рынке труда
По его словам, сейчас важно решить, что будет с защитой украинских беженцев в ЕС, срок которого истекает в следующем году.
Добавим
Офис Президента сообщил, что Центр единства в Чехии создается для поддержки украинцев, проживающих в Чехии, а также для содействия возвращению украинских граждан домой.
В частности, в заведении можно будет получить информационно-консультационную помощь по временной защите, возвращению и реинтеграции, а также образовательные и культурные услуги. Кроме того, Unity Hub станет платформой для профессионального развития граждан Украины: среди прочего предусмотрена помощь с поиском работы
Сейчас в Чехии проживают около 600 тыс. украинцев, из которых 390 тыс. имеют статус временной защиты.
Совместные декларации о создании центров единства Украины уже заключены с Испанией, Германией и Францией.
Напомним
Вице-премьер-министр - министр национальной единства Украины Алексей Чернышов сообщал, что Украина не будет применять никаких принудительных мер для возвращения украинцев домой.