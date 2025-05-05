У країнах Європи відкриються хаби національної єдності - Зеленський

У Німеччині, Іспанії, Польщі, Чехії будуть відкриті хаби національної єдності. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Петром Фіалою, передає УНН.

Хаби національної єдності будуть відкриватися в багатьох країнах, де є велика присутність українських громадян. Ми відкриваємо в Німеччині, Іспанії, Польщі, Чехії. Ми обговорюємо питання Об’єднаного королівства тощо. Це постійна робота…Я не знаю, скільки нам знадобиться зусиль, таких відповідних хабів, щоб не втратити зв'язок з українцями, які знаходяться за кордоном - розповів Зеленський.

Він заявив, що в Україні дуже вірять в те, що після закінчення гарячої стадії війни в українців буде можливість повернутися додому.

Важливо підкреслити, що ми дуже віримо, що після закінчення гарячої стадії війни в українців буде можливість повернутися в Україну - сказав Зеленський.

Окрім того, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що сьогодні була підписана спільно декларація з Україною про відкриття Центру української єдності.

Буде відкритий Центр української єдності. Я вірю, що це допоможе інтеграції українців в Чехії та допоможе їм повернутися в Україну, коли прийде час - розповів Фіала.

Окрім того, він повідомив, що 160 тис. українських біженців працюють на ринку Чехії.

160 тис. (українських біженців – ред.) працюють на нашому ринку праці - сказав він.

За його словами, зараз важливо вирішити, що буде із захистом українських біженців у ЄС, термін якого спливає наступного року.

Додамо

Офіс Президента повідомив, що Центр єдності в Чехії створюється для підтримки українців, які проживають у Чехії, а також для сприяння поверненню українських громадян додому.

Зокрема, у закладі можна буде отримати інформаційно-консультаційну допомогу щодо тимчасового захисту, повернення та реінтеграції, а також освітні й культурні послуги. Крім того, Unity Hub стане платформою для професійного розвитку громадян України: серед іншого передбачена допомога з пошуком роботи - інформує ОП.

Зараз у Чехії проживають близько 600 тис. українців, із яких 390 тис. мають статус тимчасового захисту.

Спільні декларації про створення центрів єдності України вже укладені з Іспанією, Німеччиною та Францією.

Нагадаємо

Віцепремʼєр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов повідомляв, що Україна не застосовуватиме жодних примусових заходів для повернення українців додому.