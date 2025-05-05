У країнах Європи відкриються хаби національної єдності - Зеленський

$41.710.11
47.310.23
ukenru
Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона
09:24 • 44746 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

08:41 • 46419 перегляди

Курська операція досягла більшості поставлених цілей - Сирський

Ексклюзив
5 травня, 06:29 • 88025 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное

Ексклюзив
5 травня, 06:08 • 98170 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня

3 травня, 09:33 • 144768 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
3 травня, 06:30 • 172607 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 204418 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 108447 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 102295 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

2 травня, 17:00 • 102451 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+14°
1м/с
64%
746 мм
Популярнi новини

Ціни на нафту обвалилися на тлі прискорення ОПЕК+ зі збільшенням видобутку

5 травня, 05:19 • 50410 перегляди

В Ізраїлі погодили активізацію бойових дій проти ХАМАС і мобілізацію резервістів - AP

5 травня, 07:29 • 48743 перегляди

"Громовержці" від Marvel розпочали літній сезон прокату з $162 млн зборів у світі

07:50 • 38993 перегляди

Леді Гага звернулася до фанатів після спроби теракту на наймасштабнішому концерті співачки в Ріо-де-Жанейро

08:03 • 30592 перегляди

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

08:45 • 27223 перегляди
Публікації

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

09:24 • 44768 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное
Ексклюзив

5 травня, 06:29 • 88047 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня
Ексклюзив

5 травня, 06:08 • 98192 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 204434 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

3 травня, 04:30 • 98276 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Роберт Фіцо

Папа Франциск

Фрідріх Мерц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

08:45 • 27653 перегляди

Леді Гага звернулася до фанатів після спроби теракту на наймасштабнішому концерті співачки в Ріо-де-Жанейро

08:03 • 31020 перегляди

"Громовержці" від Marvel розпочали літній сезон прокату з $162 млн зборів у світі

07:50 • 39407 перегляди

Два мільйони людей відвідали безкоштовний концерт Леді Гаги в Бразилії

4 травня, 16:24 • 26180 перегляди

День Зоряних війн: факти про кіносагу, які вас здивують

4 травня, 04:30 • 43809 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Сухий Су-30

Saab JAS 39 Gripen

F-16 Fighting Falcon

Dassault Rafale

У країнах Європи відкриються хаби національної єдності - Зеленський

Київ • УНН

 • 1558 перегляди

Хаби національної єдності відкриються в Німеччині, Іспанії, Польщі та Чехії для підтримки українців за кордоном. У Чехії також створять Центр української єдності.

У країнах Європи відкриються хаби національної єдності - Зеленський

У Німеччині, Іспанії, Польщі, Чехії будуть відкриті хаби національної єдності. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Петром Фіалою, передає УНН.

Хаби національної єдності будуть відкриватися в багатьох країнах, де є велика присутність українських громадян. Ми відкриваємо в Німеччині, Іспанії, Польщі, Чехії. Ми обговорюємо питання Об’єднаного королівства тощо. Це постійна робота…Я не знаю, скільки нам знадобиться зусиль, таких відповідних хабів, щоб не втратити зв'язок з українцями, які знаходяться за кордоном 

- розповів Зеленський.

Він заявив, що в Україні дуже вірять в те, що після закінчення гарячої стадії війни в українців буде можливість повернутися додому.

Важливо підкреслити, що ми дуже віримо, що після закінчення гарячої стадії війни в українців буде можливість повернутися в Україну 

- сказав Зеленський.

Окрім того, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що сьогодні була підписана спільно декларація з Україною про відкриття Центру української єдності.

Буде відкритий Центр української єдності. Я вірю, що це допоможе інтеграції українців в Чехії та допоможе їм повернутися в Україну, коли прийде час

 - розповів Фіала.

Окрім того, він повідомив, що 160 тис. українських біженців працюють на ринку Чехії.

160 тис. (українських біженців – ред.) працюють на нашому ринку праці 

- сказав він.

За його словами, зараз важливо вирішити, що буде із захистом українських біженців у ЄС, термін якого спливає наступного року.

Додамо

Офіс Президента повідомив, що Центр єдності в Чехії створюється для підтримки українців, які проживають у Чехії, а також для сприяння поверненню українських громадян додому.

Зокрема, у закладі можна буде отримати інформаційно-консультаційну допомогу щодо тимчасового захисту, повернення та реінтеграції, а також освітні й культурні послуги. Крім того, Unity Hub стане платформою для професійного розвитку громадян України: серед іншого передбачена допомога з пошуком роботи 

- інформує ОП.

Зараз у Чехії проживають близько 600 тис. українців, із яких 390 тис. мають статус тимчасового захисту.

Спільні декларації про створення центрів єдності України вже укладені з Іспанією, Німеччиною та Францією.

Нагадаємо

Віцепремʼєр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов повідомляв, що Україна не застосовуватиме жодних примусових заходів для повернення українців додому.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Олексій Чернишов
Петро Фіала
Європейський Союз
Франція
Чеська Республіка
Іспанія
Німеччина
Володимир Зеленський
Польща
Brent
$60.36
Bitcoin
$94,351.30
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$32.72
Золото
$3,328.50
Ethereum
$1,805.58