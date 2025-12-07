В столице горело реанимационное отделение больницы: эвакуировано 6 человек

Сегодня, 7 декабря, поступило сообщение о пожаре в реанимационном отделении больницы в Святошинском районе Киева. Пожар ликвидировали, причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители. Об этом сообщает ГСЧС Киева, передает УНН.

Детали

7 декабря в 07:41 поступило сообщение о пожаре на улице Отдыха. Возгорание возникло в реанимационном отделении больницы. Пожар ликвидировали в 08:20 на площади 15 кв. м. В ходе тушения было эвакуировано 6 человек, из них 2 - маломобильные люди - говорится в сообщении.

Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Напомним

В Полтавской области в Кременчуге продолжается ликвидация последствий массированной комбинированной атаки российских войск, которая повлекла значительные повреждения и пожары на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры.