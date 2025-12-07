$42.180.00
6 декабря, 20:45 • 30746 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 42320 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 50570 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 48871 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 54543 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 53669 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 39483 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 80596 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 43754 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 38861 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Эксклюзивы
В столице горело реанимационное отделение больницы: эвакуировано 6 человек

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Сегодня, 7 декабря, в реанимационном отделении больницы в Святошинском районе Киева произошел пожар. Огонь ликвидировали на площади 15 кв. м, эвакуировав 6 человек.

В столице горело реанимационное отделение больницы: эвакуировано 6 человек

Сегодня, 7 декабря, поступило сообщение о пожаре в реанимационном отделении больницы в Святошинском районе Киева. Пожар ликвидировали, причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители. Об этом сообщает ГСЧС Киева, передает УНН.

Детали

7 декабря в 07:41 поступило сообщение о пожаре на улице Отдыха. Возгорание возникло в реанимационном отделении больницы. Пожар ликвидировали в 08:20 на площади 15 кв. м. В ходе тушения было эвакуировано 6 человек, из них 2 - маломобильные люди

- говорится в сообщении.

Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Напомним

В Полтавской области в Кременчуге продолжается ликвидация последствий массированной комбинированной атаки российских войск, которая повлекла значительные повреждения и пожары на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры.

Павел Башинский

ОбществоКиев
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Полтавская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Кременчуг
Киев