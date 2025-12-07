У столиці горіло реанімаційне відділення лікарні: евакуйовано 6 осіб
Київ • УНН
Сьогодні, 7 грудня, в реанімаційному відділенні лікарні у Святошинському районі Києва сталася пожежа. Вогонь ліквідували на площі 15 кв. м, евакуювавши 6 осіб.
Сьогодні, 7 грудня, надійшло повідомлення про пожежу в реанімаційному відділенні лікарні в Святошинському районі Києва. Пожежу ліквідували, причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці. Про це повідомляє ДСНС Києва, передає УНН.
Деталі
7 грудня о 07:41 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Відпочинку. Загоряння виникло в реанімаційному відділенні лікарні. Пожежу ліквідували о 08:20 на площі 15 кв. м. В ході гасіння було евакуйовано 6 осіб, з них 2 - маломобільні люди
Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
