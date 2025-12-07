У столиці горіло реанімаційне відділення лікарні: евакуйовано 6 осіб

$42.180.00
6 грудня, 20:45 • 30746 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 42320 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 50570 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 48871 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 54543 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 53669 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 39483 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 80596 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 43754 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38861 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Глава МЗС Польщі відправив Ілона Маска на Марс Photo7 грудня, 01:07 • 10581 перегляди
Пентагон вивчає застосування автономних систем озброєнь в Україні для майбутніх операцій - Гегсет7 грудня, 03:24 • 5836 перегляди
Четвертий випадок за 40 років: у морських глибинах виявили семирукого восьминога 7 грудня, 03:42 • 5152 перегляди
Українці масово виїжджають за кордон: в НБУ назвали дві причини7 грудня, 04:08 • 8382 перегляди
У Судані бойовики обстріляли дитсадок та лікарню: понад 110 загиблих, майже пів сотні - діти7 грудня, 04:26 • 3692 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 37228 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 46988 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 60525 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 80596 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 69633 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 34833 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 43950 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 45447 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 59467 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 57647 перегляди
У столиці горіло реанімаційне відділення лікарні: евакуйовано 6 осіб

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Сьогодні, 7 грудня, в реанімаційному відділенні лікарні у Святошинському районі Києва сталася пожежа. Вогонь ліквідували на площі 15 кв. м, евакуювавши 6 осіб.

У столиці горіло реанімаційне відділення лікарні: евакуйовано 6 осіб

Сьогодні, 7 грудня, надійшло повідомлення про пожежу в реанімаційному відділенні лікарні в Святошинському районі Києва. Пожежу ліквідували, причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці. Про це повідомляє ДСНС Києва, передає УНН.

Деталі

7 грудня о 07:41 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Відпочинку. Загоряння виникло в реанімаційному відділенні лікарні. Пожежу ліквідували о 08:20 на площі 15 кв. м. В ході гасіння було евакуйовано 6 осіб, з них 2 - маломобільні люди

- йдеться в повідомленні.

Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо

На Полтавщині у Кременчуці триває ліквідація наслідків масованої комбінованої атаки російських військ, яка спричинила значні пошкодження та пожежі на об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури.

Павло Башинський

