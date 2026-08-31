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В Сенате США призвали Палату представителей срочно принять новые санкции против России

Киев • УНН

 • 7452 просмотра

Сенатор Ричард Блюменталь призвал Палату представителей одобрить санкции против России. Сенат поддержал законопроект 86 голосами.

В Сенате США призвали Палату представителей срочно принять новые санкции против России

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь призвал Палату представителей США как можно скорее одобрить законопроект о новых санкциях против России, назвав ситуацию в Украине «моментом чрезвычайной срочности». Об этом сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали

Законопроект уже получил широкую двухпартийную поддержку в Сенате, где за него проголосовали 86 сенаторов, против — 11. Теперь документ должна рассмотреть Палата представителей, которая возвращается к работе после пятинедельного перерыва.

Документ позволит президенту США вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российской нефти или природного газа. Он также предусматривает усиление санкций против российских олигархов и финансовых учреждений, а также меры против «теневого флота».

Блюменталь заявил об экономическом давлении на Россию

По словам сенатора, новые ограничения могут сократить доходы, которые Москва использует для финансирования боевых действий против Украины. Блюменталь заявил, что дефицит российского бюджета приближается к $125 млрд, или около 5% ВВП.

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Сенатор также сообщил, что во время недавней поездки в Украину обсуждал санкции с Президентом Владимиром Зеленским. По словам Блюменталя, принятие соответствующего законопроекта Зеленский назвал своим приоритетом №1 в работе с американскими законодателями.

В то же время перспективы документа в Палате представителей пока остаются неопределенными. Часть демократов выражает обеспокоенность из-за расширения полномочий президента в сфере введения тарифов.

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Степан Гафтко

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