В Сенате США призвали Палату представителей срочно принять новые санкции против России

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь призвал Палату представителей США как можно скорее одобрить законопроект о новых санкциях против России, назвав ситуацию в Украине «моментом чрезвычайной срочности». Об этом сообщает CBS News, пишет УНН.

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Законопроект уже получил широкую двухпартийную поддержку в Сенате, где за него проголосовали 86 сенаторов, против — 11. Теперь документ должна рассмотреть Палата представителей, которая возвращается к работе после пятинедельного перерыва.

Документ позволит президенту США вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российской нефти или природного газа. Он также предусматривает усиление санкций против российских олигархов и финансовых учреждений, а также меры против «теневого флота».

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По словам сенатора, новые ограничения могут сократить доходы, которые Москва использует для финансирования боевых действий против Украины. Блюменталь заявил, что дефицит российского бюджета приближается к $125 млрд, или около 5% ВВП.

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Сенатор также сообщил, что во время недавней поездки в Украину обсуждал санкции с Президентом Владимиром Зеленским. По словам Блюменталя, принятие соответствующего законопроекта Зеленский назвал своим приоритетом №1 в работе с американскими законодателями.

В то же время перспективы документа в Палате представителей пока остаются неопределенными. Часть демократов выражает обеспокоенность из-за расширения полномочий президента в сфере введения тарифов.

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