россия должна чувствовать, что война возвращается туда, откуда пришла, - Зеленский о "дальнобойных санкциях"

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение аэродрома и НПЗ в россии этой ночью. По его словам, важно, чтобы украинские "дальнобойные санкции" против рф дополнялись ограничениями иностранных партнеров на приобретение компонентов для российской военной инфраструктуры, пишет УНН.

Наши дальнобойные ответы работают на разных расстояниях и в разных плоскостях, но всегда справедливо и так, чтобы лишать россию ресурсов для ведения ее жестокой войны

Президент отметил, что в течение ночи Силы обороны Украины поразили места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в орловском и ростовском регионах. Кроме того, он добавил, что было попадание по военному аэродрому в Ейске и в Черном море.

Как сообщал УНН, после атаки дальнобойных дронов FP-1 на аэродроме вспыхнул сильный пожар.

Также наши воины применили дальнобойные санкции по НПЗ в Ленинградском регионе, который ежемесячно приносит миллионы долларов в военный бюджет. Подтверждена и эффективная дальнобойная работа на этой неделе, в частности по объектам в башкортостане и архангельском регионе

По данным компании - производителя дальнобойного вооружения Fire Point, НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" в ленинградской области также был поражен с помощью FP-1. Завод входит в структуру "Сургутнефтегаза" и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий рф. Его мощность - около 20 млн тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут и другие нефтепродукты.

В российском башкортостане украинские БПЛА поразили логистические хабы Ozon, после чего там вспыхнул пожар.

россия ежедневно должна ощущать, что война возвращается туда, откуда пришла. И важно, чтобы наше дальнобойное воздействие дополнялось новыми санкционными шагами партнеров против российской военной инфраструктуры. Подавляющее большинство средств, которыми агрессор терроризирует украинские города и общины, просто не могут функционировать без тысяч и тысяч иностранных компонентов, химических веществ, станков