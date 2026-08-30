$44.5451.86
ukenru
10:49 • 1694 просмотра
россия должна чувствовать, что война возвращается туда, откуда пришла, - Зеленский о "дальнобойных санкциях"Video
Эксклюзив
08:01 • 13785 просмотра
Начало сентября может быть напряжённым: астролог назвала ключевые даты для Украины
07:01 • 16697 просмотра
Украинские военные с помощью дронов FP-1 атаковали аэродромы и НПЗ в России
30 августа, 04:44 • 22131 просмотра
Глава ЦРУ предложил встречу Трампа, Зеленского и Путина для прекращения войны — Axios
30 августа, 03:46 • 22577 просмотра
"Если Украина проиграет — проиграем и мы": президент Финляндии подчеркнул важность поддержки Киева
30 августа, 02:16 • 21695 просмотра
Путин сравнил войну против Украины с косатками, нападающими на белых медведей
30 августа, 00:14 • 19176 просмотра
В Киеве после ночной атаки пострадали как минимум 3 человека, зафиксированы попадания в нескольких районахPhoto
29 августа, 23:16 • 18668 просмотра
Бельгия вновь отказалась поддержать использование замороженных активов рф для помощи Украине
29 августа, 22:35 • 15766 просмотра
ВМС Турции и силы Сомали освободили захваченное пиратами судно, 14 нападавших ликвидированы
29 августа, 20:56 • 18161 просмотра
Киев 29 августа провёл под воздушными тревогами почти половину суток
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
1.8м/с
65%
750мм
Популярные новости
В Ленинградской области РФ атакован один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов — мониторыPhoto30 августа, 01:16 • 13302 просмотра
США могут получить контроль над частью нефтяных запасов Венесуэлы на 100 лет — The Telegraph30 августа, 01:35 • 19684 просмотра
Колумбия прекратила переговоры с повстанческими группировками и свернула мирный процесс Петро30 августа, 03:33 • 10668 просмотра
Что празднуют 30 августа в Украине и мире30 августа, 04:00 • 5176 просмотра
"АТЕШ" заявил о срыве снабжения российских войск на Купянском направленииVideo30 августа, 04:38 • 6490 просмотра
публикации
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
Эксклюзив
28 августа, 14:45 • 88144 просмотра
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают РоссиюPhoto28 августа, 12:59 • 86776 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это28 августа, 12:21 • 73389 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть28 августа, 09:56 • 72064 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
Эксклюзив
28 августа, 09:34 • 70039 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Масуд Пезешкиан
Денис Штилерман
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Непал
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт пожертвовала $50 тысяч матери троих детей, которая пострадала, спасая человека после ДТПPhoto30 августа, 00:05 • 25932 просмотра
Том Харди начал рэп-карьеру и выпустил дебютный альбом под псевдонимом Фрэнки Пулитцер29 августа, 22:05 • 25985 просмотра
Кэти Перри рассказала, что запретила 6-летней дочери повторять трюк из её известной песни29 августа, 00:05 • 44872 просмотра
Селин Дион впервые за два года появилась на публике в преддверии возвращения на сценуPhoto28 августа, 22:05 • 44342 просмотра
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto28 августа, 06:30 • 97505 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
Крылатая ракета Storm Shadow
Старлинк
Бильд

россия должна чувствовать, что война возвращается туда, откуда пришла, - Зеленский о "дальнобойных санкциях"

Киев • УНН

 • 1716 просмотра

Президент заявил о поражении военного аэродрома, НПЗ и мест запуска дронов в россии. Он призвал партнеров усилить санкции.

россия должна чувствовать, что война возвращается туда, откуда пришла, - Зеленский о "дальнобойных санкциях"

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение аэродрома и НПЗ в россии этой ночью. По его словам, важно, чтобы украинские "дальнобойные санкции" против рф дополнялись ограничениями иностранных партнеров на приобретение компонентов для российской военной инфраструктуры, пишет УНН.

Детали

Наши дальнобойные ответы работают на разных расстояниях и в разных плоскостях, но всегда справедливо и так, чтобы лишать россию ресурсов для ведения ее жестокой войны

- написал глава государства.

Президент отметил, что в течение ночи Силы обороны Украины поразили места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в орловском и ростовском регионах. Кроме того, он добавил, что было попадание по военному аэродрому в Ейске и в Черном море.

Как сообщал УНН, после атаки дальнобойных дронов FP-1 на аэродроме вспыхнул сильный пожар.

Также наши воины применили дальнобойные санкции по НПЗ в Ленинградском регионе, который ежемесячно приносит миллионы долларов в военный бюджет. Подтверждена и эффективная дальнобойная работа на этой неделе, в частности по объектам в башкортостане и архангельском регионе

- сообщил Зеленский.

По данным компании - производителя дальнобойного вооружения Fire Point, НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" в ленинградской области также был поражен с помощью FP-1. Завод входит в структуру "Сургутнефтегаза" и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий рф. Его мощность - около 20 млн тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут и другие нефтепродукты.

В российском башкортостане украинские БПЛА поразили логистические хабы Ozon, после чего там вспыхнул пожар.

россия ежедневно должна ощущать, что война возвращается туда, откуда пришла. И важно, чтобы наше дальнобойное воздействие дополнялось новыми санкционными шагами партнеров против российской военной инфраструктуры. Подавляющее большинство средств, которыми агрессор терроризирует украинские города и общины, просто не могут функционировать без тысяч и тысяч иностранных компонентов, химических веществ, станков

- подчеркнул Зеленский.

По его словам, Киев постоянно передает международным партнерам детали относительно российских схем обхода санкций.

После атак украинских БПЛА на НПЗ производство бензина в рф сократилось до 70% от общей потребности - СМИ29.08.2026, 15:44 • 35746 просмотров

Евгений Царенко

Война в УкраинеПолитикаТехнологии
Fire Point
Санкции
Война в Украине
Владимир Зеленский
Киев